Comps-la-Grand-Ville. L’organisation du trail tirée au cordeau par les randonnaïres de la Villa

Le trail des Garroustes a eu lieu dimanche avec deux parcours de 12 et 22 km. Les coureurs ont pu apprécier un tracé assez roulant malgré quelques belles montées. Ils ont tous admiré les magnifiques paysages de la vallée du Viaur et la traversée de la forêt des brunes avant de redescendre sur Comps où les attendait un ravitaillement gourmand.

Les trois premiers hommes et femmes de chaque course ont été récompensés par des produits locaux. Le podium pour les 12 km : chez les hommes, 1er Raimond Frédéric, 2e Dos santos Mathias et 3e Bonnefous Arnaud. Chez les femmes : 1re Valentin Marie, 2e Lavergne Sophie et 3e Grailhe Convinhes Emmanuelle

Pour les 22 km : chez les hommes, 1er Gaquière Lucas, 2e Arguel Loan, 3eYvin Anthony. Chez les femmes, 1re Carrière Marion, 2e Dumas Coralie, 3e Enjalbert Pauline.

L’association remercie tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cette manifestation.