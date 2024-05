Comps-la-Grand-Ville. La fête de Saint-Sauveur approche

La fête de Saint-Sauveur aura lieu dimanche 30 juin. Cette journée sera animée par le groupe "Cabrettes et accordéons des burons de Pailherols", venu du Cantal. Le matin, la messe sera célébrée à 11 heures et animée par le groupe. Le repas champêtre préparé par l’association des Amis de Saint-Sauveur aura lieu à partir de 12 h 30. Le groupe, composé de musiciens et de chanteurs, continuera sa prestation avec le concert à partir de 15 heures.

Vous pouvez déjà retenir cette date pour tous ceux qui voudraient passer une agréable journée sur le site.

Les renseignements et inscriptions seront donnés en téléphonant aux numéros suivants : Marie-Hélène 06 02 34 02 57 Jean-Claude 06 01 84 92 84 Solange05 65 74 12 13. Heures repas.