Sébrazac Initiative fait le bilan

Tout récemment s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association Sébrazac Initiative en présence des membres du bureau et des adhérents.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, le président a rappelé que l’association a été créée en 2011. C’est une association à caractère social, culturel et touristique qui a pour but la promotion de Sébrazac, la sauvegarde du patrimoine, l’organisation de diverses manifestations nécessaires et souhaitables pour donner vie à l’ensemble de la commune.

Avec la présentation du bilan des activités de 2023, on a pu découvrir que l’association joue pleinement son rôle d’animation : 11 concours de belote, exposition de photos anciennes et récentes et présentation d’un film documentaire sur le battage à l’ancienne à Sébrazac sur deux jours en août, matinée tripous-tête de veau en octobre, quine en décembre, sans oublier la mise en place des illuminations des rues et sur différents secteurs pour les fêtes de fin d’année.

Sébrazac Initiative édite un dépliant regroupant des nouvelles locales ainsi que le programme des animations proposées par les associations de la commune. Un document réalisé avec le concours des forces vives du territoire.

La présentation du bilan financier fait ressortir une trésorerie saine et équilibrée.

Quatre nouveaux adhérents viennent épauler l’équipe : Pierre Triadou, René Romieu, Philippe Costes et Jordan Guiral. Les membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions.