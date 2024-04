Estaing. Le foyer rural en assemblée générale

Avec ses cinq sections, le foyer rural d’Estaing a proposé une trentaine d’animations tout au long de l’année 2023. Cette vie associative est possible grâce aux 64 adhérents et aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans l’organisation des manifestations.

Aussi l’assemblée générale du foyer rural était l’occasion pour le président Boris Barnier de remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent au sein des sections, le maire Nathalie Couseran et le sénateur Jean-Claude Anglars pour leur soutien ainsi que le président Jacques Dalmon de la Fédération départementale.

Après la présentation du bilan financier du foyer rural, chaque président de section a fait le bilan de l’année écoulée et a présenté les comptes financiers. L’Afoace, qui organise la nuit lumière en août, est mise en sommeil momentanément. Pour Les Cavaliers Estanh’Olt, avec l’organisation du Rallye en mai, des marchés nocturnes et de la ronde des lucioles, 2023 aura été un très bon cru. L’édition des Médiévales, avec le retour des festivités sur deux jours, a connu une bonne fréquentation et équilibre les finances grâce au résultat du quine. Les visites de jour et les visites aux flambeaux l’été, proposées par la section Pas à pas dans l’histoire, rencontrent le succès et sont très prisées des vacanciers. La Sauvegarde de la Saint-Fleuret a vu le retour de la procession intégrale avec 85 adultes et 40 enfants et souhaite à l’avenir revenir sur les fondamentaux de cette fête.

Le bilan d’activités des différentes sections a donné l’occasion de présenter le programme 2024 avec de nombreux rendez-vous et de belles surprises en perspectives.

L’adhésion reste à 15 euros et toute bonne volonté sera la bienvenue.

En conclusion, Boris Barnier s’est félicité de la bonne dynamique qui règne au sein du foyer rural grâce à l’implication des bénévoles et au soutien des partenaires. Les élus présents n’ont pas manqué de les féliciter et de les encourager pour leur engagement qui permet de faire rayonner le village d’Estaing.