Estaing. Un tissu associatif riche et varié

Un Salon dédié tout spécialement aux associations d’Estaing a permis à l’ensemble des visiteurs de découvrir les animations et les activités proposées tout au long de l’année sur le territoire. Pas moins de 20 associations étaient présentes à cette première édition. Le tissu associatif estagnol est riche et varié. C’est ce qu’auront découvert les personnes venues, samedi, à la salle des fêtes. Du sport avec la randonnée, la pétanque, la gym… de la culture avec la médiathèque, Marie Laurens et fille, le musée de la paix, le Souvenir français… du loisir avec la pêche et la chasse… sans oublier le Foyer rural avec ses différentes sections et un programme d’animations tout au long de l’année, le club des aînés et ses divers ateliers. On pouvait aussi se rendre sur le stand des pompiers, de l’ADMR, du PETR (accueil des arrivants), de l’office de tourisme ou du château d’Estaing, de l’association des parents d’élèves…

Une initiative qui permettait à chacun de découvrir les clubs et leurs activités, d’échanger des adresses mails, de prendre des contacts. Et pour les représentants d’association, l’occasion de faire grandir et vivre le tissu associatif mais aussi permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer à la vie du village. C’est en musique que s’est clôturée cette première édition avec une petite prestation du groupe folklorique Lo Bourreïo d’Olt pour le plus grand plaisir de tous. Ce Salon de sensibilisation à la cause associative aurait mérité d’accueillir plus de nouveaux visages.

Toutefois, une initiative à renouveler !