Estaing. Culture : Xavier Piton et Colette Laveine exposent à la Maison de la Paix

Une nouvelle saison artistique s’ouvre pour la Maison de la Paix. Vendredi soir 12 avril, avait lieu le vernissage de l’exposition "Toute beauté est joie qui demeure" avec les œuvres de l’artiste espalionnais, Xavier Piton, et les peintures sur soie de l’Estagnole Colette Laveine. Une exposition exceptionnelle et une expérience artistique inédite à ne pas manquer.

La calligraphie de Xavier Piton est inspirée tant par les textes que par la nature elle-même. Quelques sculptures en bois flotté aux côtés de tableaux de calligraphie et une douzaine de poèmes de sa plume sont pleins de compassion et invitent le public à y voir un hommage à tous les déracinés, à la dérive ou échoués sur nos rivages. Au cours de la visite, l’artiste a lu quelques poèmes, réalisés en calligraphie gothique sur les tableaux exposés. Venue en voisine, l’artiste-amateur Colette Laveine nous laisse découvrir quelques peintures sur soie réalisées dans les années 1980 en participant à des ateliers créatifs à Estaing. Ces œuvres exceptionnelles et très colorées, de différents formats, montrent le talent de la réalisatrice. La peinture sur soie a été une technique qui lui a permis de donner libre cours à son aptitude de coloriste et à son ressenti pour l’association des couleurs que l’on peut admirer en parcourant la galerie.

Pour l’ouverture de la saison artistique à la Maison de la Paix, Petra Keppler a réuni deux artistes très différents, unis par une amitié de longue date. A voir absolument !

Ouverture de l’exposition sur rendez-vous au 07 89 52 32 86. Séances de dédicaces du catalogue d’exposition par l’auteur Xavier Piton les samedis 20 et 27 avril et les 4 et 18 mai, de 16 heures à 18heures.