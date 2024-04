Espalion. L’Intelligence Artificielle s’invite dans la cité

L’exposition "L’Art Numérique et L’Intelligence Artificielle : une Fusion Enchantée" vous attend jusqu’au 12 mai, de 14 heures à 18 h 30 au Fablab 99, avenue d’Estaing.

Imaginez-vous entrer dans une salle baignée de lumière, où chaque pixel semble danser en harmonie. C’est l’exposition de Ricky, un artiste qui marie l’informatique et la créativité d’une manière captivante.

"Dès le premier regard, j’ai été attiré par les ‘’Spirales d’Archimède’’. Des formules mathématiques se sont transformées en compositions visuelles envoûtantes. Chaque courbe semblait raconter une histoire, me transportant dans un monde où l’art et la science se rejoignent. Puis, j’ai découvert les "Pêcheurs de Lumière". Ces œuvres capturaient la magie des reflets et des ombres. J’ai presque senti la brise marine sur mon visage en contemplant ces tableaux". Ricky sait comment jouer avec la lumière pour créer des émotions. "Les ‘’Gommettes’’ m’ont surpris. Ces petits éléments ludiques se sont transformés en motifs complexes. Abstraction et réalisme se sont entrelacés, et j’ai compris que l’art numérique n’a pas de limites. Enfin, ‘’l’Hommage aux Grands Maîtres’’m’a touché". Ricky s’inspire de leur génie pour créer une série étonnante sur le piano. "J’ai ressenti leur présence dans chaque note, chaque nuance. Ce qui m’a le plus fasciné, c’est que derrière chaque pixel, il y a l’âme de l’artiste".

Ricky explore les possibilités infinies offertes par les intelligences artificielles, les algorithmes mathématiques et ses propres logiciels. C’est une fusion créative qui transcende les frontières, accessible à tous.

Mardi 7 mai à 19 heures : vernissage de l’exposition précédé de la conférence "L’Intelligence Artificielle au cœur des débats art, éducation, entreprise".

Samedi 11 mai à 17 heures : conférence "L’IA au cœur des débats art, éducation, entreprise", Fablab d’Espalion : 99 avenue d’Estaing ; entrée libre, plus d’informations au 07 85 83 00 20.

Une belle création de l’Intelligence Artificielle.