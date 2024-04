Rodez : pour faciliter leur intégration, les apprenants du Craisaf exposent à la Maison de la Région

Une initiative menée par cette association qui aide les réfugiés dans l’apprentissage du français.

La barrière de la langue. C’est le plus féroce obstacle qui fait face aux réfugiés à leur arrivée en France. Plus encore que les nombreuses frontières qu’ils ont dû traverser pour atteindre l’Hexagone. Et ça le Craisaf (Comité rouergat d’insertion par l’apprentissage du français) l’a bien compris. L’association œuvre depuis de nombreuses années à accompagner les nouveaux arrivants, allophones, dans leur apprentissage de la langue de Molière.

Et cette fois-ci, dans un souci d’intégration et de valorisation du travail réalisé, les apprenants, accompagnés par leurs formateurs, ont organisé une exposition à la Maison de la Région à Rodez, rue Béteille. Tous les talents ont été mis à contribution par ces artistes, que ce soit la photo, la peinture ou encore le dessin.

C’est le cas d’Olena, arrivée en France il y a sept mois. L’Ukrainienne, qui vivait au bord du Dniepr dans l’est du pays, a quitté sa terre, menacée par la ligne de front qui oppose ses compatriotes aux soldats russes, depuis plus de deux ans. Photographe amateur depuis 35 ans, elle partage au travers de cette exposition son regard par ses photos, du pays qu’elle a abandonné derrière elle.

305 apprenants de 66 nationalités différentes

Un temps fort auquel ont majoritairement contribué des Ukrainiennes, fort contingent du Craisaf, mais pas que. Car l’association enseigne le français à 66 nationalités différentes ! "On a 305 apprenants et 39 bénévoles mobilisés pour les accompagner dans cet apprentissage, précise Gérard Bruel, président du Craisaf. La langue, c’est un énorme frein. C’est important de mener ces actions pour faciliter l’insertion de ces personnes, et c’est essentiel s’ils décident de s’installer définitivement en France."

Une chose loin d’être évidente, notamment lorsque les deux langues n’ont rien en commun, pas même leur alphabet. "On travaille beaucoup avec les gestes au début, mais ce n’est pas toujours facile", sourit un formateur du Craisaf, en train d’essayer de se poser en tant qu’intermédiaire dans notre dialogue avec Olena.

Alors, cette exposition est aussi importante pour permettre à ces nouveaux arrivants de créer des liens, et lutter contre l’isolement dans leur nouveau pays. Pour cela, une petite troupe d’allophones s’essaie même au théâtre en français. Pour un résultat assez bluffant.

Exposition visible gratuitement à la Maison de la Région jusqu’au 3 mai.