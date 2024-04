Estaing. Six chanteurs s’envolent vers la finale

A l’initiative de l’association Art’veyron, le concours de chant "L’Aveyron chante" donne la possibilité aux chanteurs amateurs de concourir dans deux catégories : enfants et adultes. Après la demi-finale enfants au Nayrac, samedi soir 6 avril, Estaing accueillait la demi-finale adulte à la salle des fêtes.

Ce concours, qui se veut à la fois joyeux, populaire et exigeant, a nécessité l’élaboration d’arrangements musicaux adaptés à chaque candidat.

Pour cela, le directeur artistique du concours, Frédéric Bonnet, s’était entouré d’une équipe talentueuse composée de quatre musiciens (Quentin, Nicolas, Kévin et Jean-Noël), une chanteuse (Lydie) et un technicien lumière (Patrice).

Devant un public nombreux et une soirée orchestrée avec éclat par le dynamique Fred Bonnet, douze candidats allaient se produire sur scène. Venus de Bozouls, de Rodez, d’Aurillac, d’Arvieu, de Millau ou encore d’Olemps, de Saint-Côme…, chacun a mis tout son cœur à interpréter la chanson de son choix. Le niveau des candidats était excellent et les sept membres du jury ont fait preuve d’une attention particulière pour sélectionner six candidats pour la finale à Bozouls.

Sont retenus pour la grande finale du samedi 25 mai à Bozouls : Ophélie Gal de Rodez, Simon Castanier de Rodez, Gérard Aldebert d’Estaing, Thibault Lacan de Saint-Côme-d’Olt, Tristan Roux de Millau et Virginie Surget d’Olemps. Belle continuation aux candidats dans cette aventure et… que le meilleur gagne !