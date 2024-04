Estaing. Littérature : un café-lecture international ou d’un livre à l’autre

Elles étaient encore douze personnes, les anciennes n’étant pas toutes disponibles, de nouvelles sont venues apporter leur participation pour que la rencontre soit toujours aussi riche.

Ainsi, Frank (nom d’auteur CF Etter) a présenté l’ouvrage qu’il a lui-même écrit sur les confusions qu’entraîne une langue anglaise dont la prononciation est mal maîtrisée par un sujet locuteur français, source inépuisable de rires et de quiproquos. La présentation de "La Civilisation ma mère !.." de Driss Chraïbi a permis d’évoquer Paul Bowles et "The sheldering sky" dont la traduction française est "Un thé au Sahara".

Le voyage s’est poursuivi par un extrait de "Samarcande" d’Amin Malouf, lu par Christine, pour revenir avec Romain Sardou et son "Pardonnez nos offenses", dont Céline a lu un extrait.

Notre terroir n’a pas été oublié avec "Un Coin de parapluie" de Sylvie Baron, polard qui figure parmi les ouvrages qui font la matière du spectacle-lecture initié par Lionel Salmon de la médiathèque de Villecomtal et dont la médiathèque d’Estaing sera partenaire.

S’attachant au personnage de Josefa qui mène l’enquête, on a débusqué dans les livres en gros caractères "Les ruchers de la colère", dont l’énigme est résolue par ce même personnage, absent en l’occurrence du prochain mais pas moins captivant "L’auberge du pont de Tréboul".

Sylvie Baron a tenu en haleine le public jusqu’à la présentation de l’essai de Laure Murat par Michèle : "Proust, une histoire de famille", qui fut son coup de cœur et que l’on peut emprunter à la médiathèque.

N’oublions pas le tome 4 de la série des Popeline dont la médiathèque a eu la primeur avec la présentation du livret, "Popeline se plie en 4", tout juste sorti des presses. L’idée de suspendre le café-lecture pendant l’été a été balayée par un vote final qui a reconduit à l’unanimité la manifestation avec un nouveau rendez-vous le 24 mai, à 14 h 30. Il a été également annoncé un atelier d’écriture, ludique et créatif, animé par Nicole le 23 avril, à 15h.