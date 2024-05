Faire une croisière en Aveyron, c'est possible, et les inscriptions sont déjà ouvertes

Loin des énormes navires et de la houle des mers et océans, découvrez le rythme champêtre des croisières sur le Lot.



Le bateau d’Olt fait ronronner à nouveau son doux moteur. Ce vendredi 3 mai, l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose une croisière randonnée sous le signe de l’art et du voyage. Le rendez-vous est fixé à Livinhac-le-Haut, à 14 h 30, à côté du camping Beau Rivage, rue du Pont Est.

L’équipe de l’office de tourisme propose une balade originale qui allie les plaisirs de la marche à une agréable croisière en bateau d’Olt. Après une randonnée accompagnée d’environ 7 kilomètres autour du village de Livinhac-le-Haut, à la découverte du street art – des œuvres magnifiques et singulières –, et du non moins attirant chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les participants embarqueront pour une croisière au fil de l’eau.

Un moment idéal pour se vider l’esprit et apprécier le territoire autrement, en toute quiétude.

Collation offerte à bord. 10 € par adulte. Informations et inscriptions obligatoires au 05 65 63 27 96.