Béziers, Condom, Bayonne, Dax… le mois de mai lance la saison des ferias dans le sud de la France, voici le calendrier

Le mois de mai lance la saison des férias dans le sud de la France. De nombreuses festivités sont prévues dans des communes incontournables, de Béziers à Bayonne en passant par Dax, Mont-de-Marsan ou encore Vic-Fezensac.

La météo est encore capricieuse, mais qu’importe : le mois de mai est bien là, et c’est celui qui donne officiellement le coup d’envoi de la saison des férias ! Des festivités durant lesquelles l’Occitanie est très solidement représentée. Et ça commence bientôt…

Un mois de mai déjà chargé

Il ne faudra pas tarder avant d’enfiler sa tenue de festivalier ! Et attention : selon les endroits, elle change ! A Condom, place au rouge, à Mont-de-Marsan, place au bleu, et à Vic, c’est évidemment la marinière qui fait fureur chaque année. Ce mois de mai sera animé au rayon féria, avec la première version de celle de Béziers, les 7 et 8.

Viendra ensuite, après un passage à Alès, la grosse parenthèse gersoise, avec Condom (10-12 mai) et Vic-Fezensac (17-20 mai), en même temps que Nîmes, dans le Gard (16-20 mai). A noter que la préfecture gardoise dispose, à l’instar du territoire biterrois, d’un deuxième gros rendez-vous plus tard dans l’été, en septembre.

Attention, la date change à Bayonne !

Habituellement ouverte aux fêtards à la fin du mois de juillet, Bayonne a réajusté son calendrier. Pour se rendre sur le Pays Basque muni de son foulard rouge, le rendez-vous a été avancé au 10 du mois, et durera jusqu’au 14. Et ce pour permettre aux forces de l’ordre d’être pleinement mobilisées pour les Jeux olympiques, qui démarreront le vendredi 26 juillet, pour se terminer le 11 août. Aucune féria ne se tiendra durant cette période-là.

Et voici le programme !

Coup d’envoi à Béziers, passage dans le Gers, le Gard, sans oublier les Landes et le Pays Basque, voici le calendrier complet des férias du sud de la France… et même de l’Espagne, avec l’indéboulonnable San Fermin :