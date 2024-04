Decazeville. La billetterie pour le festival Mines de jazz est ouverte

Le festival Mines de jazz 2024 approche à grand pas. Une fois encore, cette édition sera exceptionnelle. Pour réserver vos places au plus vite, appelez le bureau de l’office de tourisme de Decazeville au 05 65 43 18 36 ou sur le site Mines de jazz (www.minesdejazz.fr). Les prix sont modiques pour des spectacles de grande qualité. En réservant, c’est encore moins cher. Le concert d’ouverture, du mardi 30 avril, à 21 heures à la salle Yves Roques à Decazeville, est en lien avec la journée internationale du jazz (Jazz day créé par l’Unesco). Trois groupes sur scène avec trois styles musicaux différents (rock, latin, swing) seront réunis par le jazz. Avec la participation exceptionnelle de Jean-Paul Desprat, historien qui racontera l’histoire du jazz dans le Bassin decazevillois. Après chaque concert, les musiciens de Mines de Jazz et de l’école Hello Musique se feront un plaisir d’accueillir le public dans les locaux de l’ASPIBD, zone du Centre, avec un répertoire autour du jazz qui raviront tous les amateurs de cette belle musique.