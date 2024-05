Brommat. Club des Amis : 56 équipes à la belote

Samedi 4 mai, le club des Amis de Brommat a organisé son concours de belote du printemps. 56 équipes venues du secteur mais aussi d’Aurillac et Saint-Flour étaient présentes autour du tapis vert. Tout au long de la soirée, dans une excellente ambiance, les parties se sont succédé, chacun donnant le meilleur de lui-même pour figurer parmi les doublettes gagnantes. Au final, Maryse et Bernard avec 4 505 points terminent en tête et remportent 2 corbeilles de la ferme de Mathilde. Viennent ensuite les équipes Hippolyte et Pierre (4 307), 2 corbeilles du Gaec Baptistat de Sarrans ; Robert et André (4 222) ; Lucien et Henri (4 186) ; Jean et Michel (4 174). La voiture-balai est occupée par une jeune fille et un jeune homme qui ont appris à jouer il y a seulement quelques jours et qui n’ont pas démérité. Bravo ! Au total 28 équipes ont été récompensées. Merci aux bénévoles et joueurs pour le succès de cette soirée.