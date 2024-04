"Tout est dans le regard" : voici comment ce village de l'Aveyron est pris en photo sous tous les angles pour entrer dans la mémoire

Éric Cabanis, reporter photographe, immortalise les habitants du Nord-Aveyron et notamment du village de Brommat, en vue d’une exposition et d’un livre.

Après avoir tant parcouru le monde pendant plus de trente ans pour l’agence France Presse (AFP), le reporter photographe Éric Cabanis a posé sa tente et son Leica à Brommat. Dans cette pointe du Nord-Aveyron emboîtée dans le Cantal, il se sent bien. Et surtout, bien accueilli. "Que l’on soit à Sarajevo ou ici, c’est pareil", dit-il, derrière le bar de l’hôtel-restaurant des Barrages où il a photographié le gérant Pierre-Alain et sa famille. Naturellement.

"Ils font la petite histoire qui fait la grande", poursuit Éric avec sa double boucle d’oreille d’aventurier et son regard éclatant. " Tout est dans le regard ", rappelle comme une évidence celui qui ne jure que par l’appareil photo Leica, "la Rolls". C’est le reflet de l’âme. Ce reflet qui l’a amené, l’an dernier, à proposer la première édition de l’exposition "Vivre Brommat, portraits d’habitants".

Un travail de documentation

Des photos en noir et blanc uniquement, pour capter la vérité de l’instant. Des portraits et des paysages, " c’est un travail de documentation mémoriel et patrimonial ", précise-t-il. Éric a pris soin l’an dernier de déposer deux exemplaires de l’ouvrage aux Archives départementales. Comme il le fera cette année, à l’issue de l’exposition qui voit plus grand. Outre ses portraits des habitants exposés sur des bâches dans les rues du village du 15 juin au 15 septembre, la photographe Sarah Desteuque exposera sur une éleveuse au buron de Pleau.

Un autre regard. Toujours humaniste. À l’Hôtel des Barrages, ce sont quatorze portraits réalisés par Éric, tirés du livre "Paysans d’Occitanie" qui seront exposés. "Il faut être respectueux et humble", dit Éric pour expliquer sa démarche sociologique, historique, ethnologique. L’œuvre de la mémoire pour laisser une trace. Celle de la ruralité, de Brommat, et la sienne. "Le livre fait la mémoire et mon art est de faire du beau." L’œil ne trompe pas.

Créer du lien

Ses portraits disent la profondeur du moment, les contours le grand tout. Chaque détail saute aux yeux. La beauté, synonyme de vérité, apparaît. Et son travail de résistant pour montrer ce qui disparaît, la vie à la campagne, devient militant. "On connaît plus ce qui se passe loin de chez nous que ce que l’on a sous les yeux", fait-il remarquer. Encore une évidence. À l’heure de s’abreuver d’informations et de paysages du bout du monde, le message d’Éric Cabanis n’en est que plus fort. Commencer par regarder puis parler à son voisin. Comme le faisaient nos ancêtres. Un autre paradis perdu que le temps d’un été, l’exposition de Brommat, permet de retrouver. "L’idéal est de faire venir des gens d’ailleurs, que ce soit un rendez-vous pour créer l’échange, la rencontre. Il faut du temps pour l’installer." Comme il a fait en photographiant Christian l’été dernier qui vient s’accouder à ses côtés. Créer du lien, de la vie.