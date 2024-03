Brommat. Les chasseurs ont tiré le bon numéro

Après avoir rangé les fusils au râtelier, les chasseurs de l’Acca de Brommat avaient invité dernièrement les amateurs du petit carton à se retrouver à la salle des fêtes pour leur traditionnel quine. La météo maussade n’invitant pas à la promenade, les mordus de loto étaient venus en nombre. Si, quine de la chasse oblige, le gibier trônait en bonne place, de nombreux autres lots variés étaient proposés.

Tout au long de l’après-midi le speaker François a égrené les numéros et malgré la présence de l’ordinateur, les gagnants dans la salle ont été nombreux et parmi ceux-ci, Christian Prunet a remporté le premier lot, une série de bons d’achat d’une valeur de 250 €. Gagnants et perdants sont repartis ravis de cet après-midi.