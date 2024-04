Montrozier. La saison débute pour le Sport Quilles

Dimanche dernier, le monde des quilles a repris pour cette saison. L’équipe du sport Quilles de Gages, présidée par Benjamin Chevalier commence le tournoi pour le championnat de l’Aveyron face à Agen-d’Aveyron. Le club engage cette année 8 équipes en tout. Elles sont composées : en équipe 1, niveau promotion, de l’équipe de Florian Lacaze. Équipe 2, niveau Essor, de l’équipe de Victorien Bou. Équipe 3, niveau 1re Série, de l’équipe de Gaël Cabrol et le niveau 2e série de l’équipe de Stéphane Bouteilloux. Les 2 équipes féminines sont composées : Équipe 1 niveau Essor, de l’équipe de Mouly-Boularot Vanessa, l’équipe 2 de l’équipe de Géraldine Valenti. Et deux équipes de jeunes : Équipe 1 de M. Malgouyres et l’Équipe 2 de M. Garcia. Le 2 juin se déroulera la manche district au stade de Gages (buvette, restauration rapide). Cette fin de saison sera aussi l’occasion de fêter dignement la 50e année en tant qu’arbitre officiel de Serge Lacaze. Le Sport quilles de Gages propose des initiations à ce sport avec les enfants tout au long de l’année.

Pour tout renseignement : sur Facebook Sport quilles gageois et par mail beni.dde12@laposte.net