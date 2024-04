Montrozier. Accueil de loisirs au moulin de Roupeyrac

Les enfants de l’accueil de loisirs de Gages ont fait une sortie pédagogique aux moulins de Roupeyrac à Durenque dans l’Aveyron. Après un accueil amical et la présentation du moulin, c’est l’atelier du Berger d’abeille que les enfants ont découvert. Ils ont pu observer le monde des abeilles, leur vie dans les ruches, l’organisation de l’essaim afin de mieux les connaître et les respecter. Ensuite chacun a fabriqué une bougie avec la cire d’abeille naturelle. Au moment du repas c’est dans un écrin de verdure au bord de l’eau, que les enfants se sont réunis pour déguster un joyeux pique-nique. La visite a repris avec le moulin et la salle de meule, et la maison du poète Francois Fabié. La visite s’est terminée par la découverte de la scierie qui est toujours en activité.