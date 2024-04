Montrozier. À vélo sur les routes d’Europe

Jean-Luc Delance, cycliste amateur de haut niveau, a donné son premier coup de pédale le 6 avril dernier, de son village de Gages pour un tour d’Europe à vélo. Cet homme passionné de vélo a débuté sa vocation au club d’Espalion, pour obtenir à 13 ans son brevet cycliste. Durant sa longue carrière, ce coureur à vélo a remporté plus de 60 victoires en course cycliste. Sans oublier le Tour Costa Rica en 2003 et du Burkina Faso en 1999 lui permettant de développer une grande capacité d’adaptation dans ce domaine.

Ce périple au travers de l’Europe ne s’improvise pas. Jean-Luc, la soixantaine au caractère optimiste et au moral d’acier, est en pleine connaissance dans cette aventure physique. Les bases sont solides. Il a déjà pédalé en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale sur des routes souvent cahoteuses et par une météo capricieuse. Tout est étudié, pris en compte dans les moindres détails. Il a commencé son voyage par l’Italie pour se prolonger sur tous les pays de l’Europe de l’est jusqu’en Finlande, via la Suède et le Danemark pour revenir par l’Allemagne, sans date précise de retour.

Il va sillonner le nord de l’Europe avec l’objectif de s’immerger dans l’histoire du pays, de faire des rencontres, et voir des endroits qui resteront gravés dans sa mémoire. Mais Jean-Luc Delance, dont l’humilité est honorable, a aussi le projet au travers de son périple de trouver des fonds pour un projet humain dont il ne parle pas vraiment. L’Amazonie est un pays qu’il a visité l’année dernière. Il a rencontré une famille démunie qui l’a hébergé plusieurs jours. Ce fut la révélation et l’entraide est venue naturellement. Dans cette communauté amazonienne, chacun dispose de panneaux solaires allégeant ainsi les dépenses. Cette famille en est dépourvue et ne peut l’envisager. Jean-Luc sera leur bienfaiteur. Une cagnotte est en ligne où chacun peut participer. Vous pouvez suivre Jean-Luc Delance chaque jour sur Facebook et sur Youtube où tout y est précisé. C’est d’ailleurs l’occasion pour Jean-Luc et au travers cet article de remercier très chaleureusement tous ceux qui l’encouragent sur les réseaux dans cette aventure. Dès son retour à Gages, il envisagera dans les prochaines années le tour de l’Australie et celui de l’Amérique. Sa devise amusante à 60 ans : "Le vélo m’attire plus que l’Ehpad."