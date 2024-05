Montrozier. "Tous en course pour Titouan", l’association a fait un point d’étape

Les membres de l’association "Tous en course pour Titouan" se sont réunis en assemblée générale à Gages au club-house. L’assemblée était présidée par Christian Turlan en qualité de président et Sandrine Gayraud, nommée secrétaire. Laurent Gaffard, maire de Gages-Montrozier, Marie-Christine Maurel, conseillère, ainsi qu’un très grand nombre de personnes étaient présentes.

Le rapport moral a été présenté par le président. Un retour a été fait sur la journée "Bike and run" du 3 février avec un très bon bilan sur la journée : 324 participants marcheurs, 40 participants au Bike and run et 358 repas servis.

L’association a choisi de soutenir l’association "Autour de Thessa" et de lui reverser les bénéfices de cette journée du 3 février. En effet, développer les partenariats avec d’autres associations ou enfants, communiquer sur les besoins d’enfants souffrant d’IMC ou porteurs de handicap, est essentiel. L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.

Le trésorier a présenté un rapport financier positif : approbation des comptes de l’exercice 2023-2024 ; approbation du budget pour l’exercice 2024-2025. L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion. Question diverses Renouvellement du bureau adopté à l’unanimité des voix : président : Christian Turlan ; vice-présidente : Christine Turlan ; trésorier : Jean-Marie Albouy et trésoriere-adjoint Sylvie Albouy ; secrétaire : Sandrine Gayraud et secrétaire-adjoint : Carole Cimolino.

Projets pour Titouan

Rééducation biofeedback en août et en suivant, séances de renforcement musculaire et séances de kiné.

Manifestation prévue en 2025

Animation sportive et festive "Tous en course sur le Causse" prévue le 1er février 2025.

Un apéritif convivial a terminé la réunion.