Tournoi des 6 Nations féminin : l’Aveyronnaise Axelle Berthoumieu appelée en renfort avec la France pour le Crunch décisif

Alors que le XV de France féminin dispute une véritable finale pour conquérir le Grand Chelem dans le tournoi des 6 Nations, ce samedi 27 avril 2024, l’Aveyronnaise Axelle Berthoumieu a été appelée en renfort.

Le XV de France féminin est à un match du Grand Chelem. Le tournoi des 6 Nations s’achève ce samedi 27 avril 2024, avec une affiche de folie face à l’Angleterre… et un forfait de dernière minute qui n’est pas conséquence pour le territoire aveyronnais !

Axelle Berthoumieu appelée

Alors que le coup d’envoi doit être donné à 17 heures 45 sur la pelouse de Chaban Delmas, la France fait face à un forfait de dernière minute. L’ailière Joana Grisez, qui devait démarrer titulaire, doit déclarer forfait. Conséquence : c’est la remplaçante Anne-Cecile Ciofani qui prend sa place dans le XV de départ. Et c’est donc Axelle Berthoumieu qui intègre le groupe des 23 joueuses sélectionnées pour cette affiche aux allures de finale, comme l’a annoncé la fédération !

\u2139 Chᥲᥒgᥱmᥱᥒt



Joanna Grisez est forfait, elle est remplacée par Anne-Cecile Ciofani. Axelle Berthoumieu intègre le groupe #FRAANG

#NeFaisonsXV — France Rugby (@FranceRugby) April 27, 2024

Dans le groupe des 6 Nations

Le staff des Bleus avait communiqué deux groupes : d’abord, pour le premier bloc de deux matchs, et ensuite pour le second de trois matchs. Composées respectivement de 32 et 33 joueuses, les listes comprenaient toutes deux le nom de la joueuse de Blagnac, Axelle Berthoumieu.

Pas sélectionnée dans les 23 pour l’affiche face à l’Angleterre, la Gageoise profite finalement du forfait de Grisez pour intégrer le groupe qui va défier l’Angleterre, ce samedi 27 avril 2024.

Un Crunch pour le Grand Chelem

Françaises et Anglaises comptent quatre victoires en autant de rencontres. Le Crunch de ce samedi est donc celui du Grand Chelem : l’équipe qui l’emportera réalisera le 5/5 et remportera, par la même occasion, le tournoi.

Où et quand suivre le match ?

Pour suivre la rencontre entre la France et l’Angleterre, rendez-vous à 17 heures 45 sur France 2. Le match aura donc lieu à Bordeaux, dans l’antre de l’Union Bordeaux Bègles.