Montrozier. Les aînés en sortie à la chèvrerie de Trébosc

La mairie de Gages a organisé dans le cadre du CCAS un après-midi d’échanges et de convivialité pour les aînés de la commune. La mairie a proposé à l’association des Carlines de s’y associer. L’objectif étant de favoriser le lien social pour les aînés et de réduire l’isolement relationnel. Chantal Apesteguy, conseillère référente auprès des séniors insiste sur le fait que tous les aînés inscrits ou pas dans le registre de personnes isolées (hameaux, fermes retirées) ont été invités à cette sortie, reliant ainsi le lien et l’échange entre personnes esseulées. Le transport est proposé et une vingtaine de personnes se retrouvent dans la jovialité à la chèvrerie de Trébosc. Un accueil sympathique est apprécié et la responsable de Marion Niel explique de façon ludique le fonctionnement de la chèvrerie.

Beaucoup de questions ont été posées. On s’intéresse vraiment. S’en est suivie une collation gourmande à laquelle sont associés des produits de la chèvrerie (assortiment de fromages et de yaourts). De cette rencontre, la municipalité retient la bonne humeur, l’intérêt porté à la découverte de la chèvrerie, la rencontre amicale et des liens renoués.

Elle remercie la disponibilité du Gaec et de Marion Niel qui ont proposé une visite gratuite.