Montrozier. Le jardin des bêtes rouvre pour la saison

Le parc animalier et d’attraction "Le jardin des bêtes" a rouvert pour la saison. Sa réputation n’est plus à faire, mais ses projets sont toujours en mouvement. Une nouveauté arrive et s’installe dans le parc cet été. Izio Express, tout un programme qui s’annonce énergisant. Sans oublier, que le parc va fêter ses 30 ans cette année et nous réserve d’autres surprises. Pendant les vacances scolaires il reste ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 heures. Les groupes scolaires y ont accès uniquement le mardi et le jeudi. Les comités d’entreprise et autres groupes viennent en nombre partager de bons moments sous réservation obligatoire. Une journée anniversaire avec un espace privatisé est possible sur réservation. Le concept unique de ce parc est de vous permettre de venir passer une journée entière avec accès illimité aux deux parcs avec attractions à volonté ! Vous découvrirez aussi de nombreuses autres prestations comme le spectacle son et lumière, les animations avec les animaux à certaines heures de la journée, sans oublier le labyrinthe végétal… et tout ça avec un seul billet d’entrée. Trois points de restauration vous attendent.

À seulement 15 minutes de Rodez, une journée de détente en famille au parc des jardins des bêtes devient vite unique. Le jardin des bêtes recrute pour cet été.

Toutes les informations sur le site jardindesbetes.fr ou au 05 65 42 66 40.