Jeux vidéo : Federer, Swiatek, Alcaraz… le tennis se remet au service ce vendredi 26 avril avec Top Spin 2K25

"Top Spin", série majeure des jeux vidéo de tennis, fait son retour ce vendredi 26 avril après 13 années d’absence, en mettant aussi bien en vedette les nouvelles stars de la petite balle jaune, comme Carlos Alcaraz, que d’anciennes gloires, à l’image de Steffi Graf.

Le football, avec "EA Sports FC" (anciennement "Fifa"), ou le basket-ball, avec "NBA 2K", ont droit tous les ans à de nouveaux titres mettant à jour les équipes et leurs effectifs et proposant une réalisation plus soignée que l’année précédente.

Sur Playstation, Xbox et sur PC

Mais le tennis fait partie de ces sports populaires – comme le rugby- qui peinent à percer dans l’univers du jeu vidéo, alors que le cinéma le met actuellement à l’honneur avec le film "Challengers" du réalisateur italien Luca Guadagnino, avec Zendaya.

"Top Spin 2K25", commercialisé sur les consoles Playstation et Xbox, ainsi que sur PC, tente de corriger cela en jouant dans la catégorie des simulations : les échanges sont ainsi réalistes et ressemblent à s’y méprendre à ceux d’un match réel.

Avec Roger Federer et Iga Swiatek

Cette sensation est renforcée par un habillage digne d’une retransmission télévisée et par la présence de vraies vedettes – actuelles ou passées- de ce sport, parmi lesquelles Roger Federer et Iga Swiatek, l’actuelle numéro 1 mondiale. À noter toutefois l’absence de son pendant chez les hommes, Novak Djokovic.

Les tournois les plus connus, à commencer par ceux du Grand Chelem comme Roland-Garros ou Wimbledon, sont aussi présents, avec leurs principaux courts modélisés.

Une prise en main rapide

La prise en main se révèle pour sa part rapide, même si de l’entraînement est nécessaire pour bien maîtriser les échanges et éviter les fautes directes évidentes.

Sur X (ex-Twitter), l’ancien joueur de tennis français Gilles Simon avait salué en janvier le retour de la série. "Et je ne dis pas ça parce que je pouvais évacuer toute ma frustration en collant 3 sets à Rafa (el Nadal, NDLR) à Roland (-Garros) avec mon avatar", avait-il plaisanté en évoquant un précédent volet.

Une note moyenne proche de 80 %

Les premières notes attribuées à cette nouvelle mouture par la presse spécialisée affichaient une moyenne proche de 80 % ce jeudi 25 avril, selon l’agrégateur Metacritic, les critiques soulignant pour la plupart son réalisme mais regrettant des graphismes perfectibles.