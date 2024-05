Pékin Express : "Gérer son stress, ses émotions et garder son sang-froid", pour l’Aveyronnaise Vanessa Duremord, la formule gagnante pour remporter la finale samedi soir sur M6

Vanessa Duremord, habitant Campuac (Aveyron), est de retour sur M6 deux ans après avoir participé à la saison 15 de "Pékin Express", dans l’après-émission, "Débrief Express".

L’Aveyronnaise Vanessa Duremord est de retour dans l’aventure "Pékin Express". La saison 18, qui a amené les huit binômes et donc seize candidats sur la route du Tigre d’or, en Asie, intègre aussi une autre nouveauté, le Débrief Express auquel participe notre aventurière, candidate malheureuse de la saison 15, contrainte de quitter la compétition après l’abandon de son compagnon d’aventure, Etienne.

Vanessa Duremord livre chaque semaine pour Centre Presse Aveyron son regard sur l’aventure des candidats en course. Le point avant la grande finale de ce samedi soir qui opposera Romain-Laura à Patricia-Jessica.

Le 25 avril 2024, les binômes Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, ainsi que Patricia et Jessica, les collègues Corse, décrochaient leur passeport pour la grande finale de Pékin Express, qui sera diffusée exceptionnellement ce samedi soir, sur M6. Elle se joue en Malaisie.

Que pensez-vous des deux binômes qui se sont qualifiés pour la finale ?

Ce n’est pas une grande surprise pour Romain et Laura car je trouve que tout au long de l’aventure, ils ont bien géré et ont réalisé des performances. J’ai trouvé la demi-finale équitable car les trois binômes en lice (ce sont les Suisses Jérémy et Flavie qui ont été éliminés) car dans les trois épreuves organisées, chacun a fini premier et chacun a donc tiré une enveloppe noire.

Au final, ils étaient tous méritants. C’est rare qu’il y ait une demi-finale aussi serrée et équitable.

Avez-vous été surprise ?

Non mais les six candidats étaient méritants. Flavie et Jérémy n’ont rien à se reprocher.

C’est un peu dur non que l’élimination se fasse sur le hasard et non pas sur sa performance ?

Effectivement, cela s’est joué à la chance…

Avez-vous un pronostic pour la finale ?

Je pense que cela va être serré et que cela risque de se jouer à un fil. Il me semble que Laura et Romain ont fini plus de fois en tête que Patricia et Jessica.

Une préférence ?

Non, que le meilleur gagne. Mes chouchous, on le sait, c’était le binôme d’inconnus que formaient Louison et Ryad, élimés aux portes de la demi-finale. C’est dommage car je trouve qu’ils emmenaient un peu de fraîcheur dans le programme.

Pour disputer une finale à Pékin Express et espérer s’imposer, de quels atouts faut-il disposer ?

Il faut avant tout gérer le stress et ses émotions, qui, forcément c’est une finale, sont à leur maximum. Et c’est bien normal, car c’est la fin de l’aventure et cela est très compliqué à vivre et à gérer.

Jeudi 2 mai, nous avons organisé un live avec pas mal d’anciens finalistes, qui confirmaient cette difficulté. On passe par plusieurs sentiments : les retrouvailles avec la famille, la joie pour les gagnants, la frustration et la déception pour les perdants.

Je crois qu’il faut arriver à bien garder son sang-froid, ne pas sauter sur les voitures…

La finale est diffusée ce samedi 4 mai, dès 21 h 10, sur M6, qui se retrouvera en concurrence direct avec The Voice sur TF1.