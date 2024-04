Pékin Express : les téléspectateurs privés d’émissions ce soir et le 18 avril… Et du Débrief avec l’Aveyronnaise Vanessa Duremord

Ce jeudi 11 avril au soir, les téléspectateurs ne retrouveront pas l’épisode 9 de la saison 18 de Pékin Express ni le Débrief en deuxième partie de soirée avec l’Aveyronnaise et ex-candidate de la saison 15, Vanessa Duremord qui formait le binôme d’inconnus avec le légendaire Etienne.

On avait l’habitude de retrouver chaque semaine, au lendemain de l’épisode de "Pékin Express", saison 18, sur les traces du Tigre d’or, le Débrief de l’Aveyronnaise Vanessa Duremord.

En effet, après avoir participé au célèbre programme d’aventure lors de la saison 15 en formant le binôme d’inconnus avec le mémorable Etienne, le duo a été sélectionné pour faire partie du Débrief Express, en deuxième partie de soirée. Le "Débrief express", c’est donc chaque jeudi, à partir de 23 h 25, après la diffusion de l’épisode du jour. Le principe, des binômes des précédentes saisons et des binômes de l’actuelle, se retrouvent à Paris dans l’appartement "Pékin Express", pour donner leur avis.

Quand seront diffusées la demi-finale et la finale ?

Mais ce jeudi 11 avril soir et le jeudi 18 avril, les téléspectateurs sont privés de l’un des programmes phares de M6 présenté par Stéphane Rotenberg. Et pour cause, ce jeudi soir, la chaîne de télévision diffuse en lieu et place les quarts de finale de la Ligue Europa. Un match aller opposant l’Olympique de Marseille à Benfica Lisbonne.

La semaine prochaine, le 18 avril, rebelote, puisque c’est le match retour entre les deux clubs qui sera également proposé. La demi-finale sera donc diffusée le 25 avril. On retrouvera en piste les trois derniers binômes encore en course, les Suisses, Jérémy et Flavie, les Corses, Patricia et Jessica, ainsi que Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente.

En effet, la semaine dernière, le binôme d’inconnus formé par Louison et Ryad, qui rêvait d’être le premier duo du genre à remporter la victoire, ont été éliminés en quarts de finale.

La finale le 2 mai ou le 9 mai, on sera fixé le 18 avril au soir

Mais ce n’est pas tout. Amoureux de "Pékin Express", mentalisez-vous car la grande finale prévue le 2 mai pourrait elle aussi subir la loi du football et n’être diffusée que le 9 mai. La finale devait initialement être diffusée le jeudi 2 mai. En effet, comme l’a annoncé M6, si l’OM sort victorieux de sa rencontre avec le club portugais, alors la chaîne diffusera la demi-finale de la Ligue Europa. En revanche, si Marseille s’incline, alors c’est W9 qui diffusera la rencontre.

Pour savoir, il faudra attendre le résultat du match retour le 18 avril. Rendez-vous donc le 25 avril en prime-time puis dès 23 h 25 pour le retour de "Pékin Express" et de "Débrief express".