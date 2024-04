"Pékin Express" : "Ryad et Louison auraient dû choisir comme stratégie d’arriver dernier de l’étape", le débrief de l’Aveyronnaise Vanessa Duremord de retour sur M6

Vanessa Duremord, habitant Campuac (Aveyron), est de retour sur M6 deux ans après avoir participé à la saison 15 de "Pékin Express", dans l’après-émission, "Débrief Express".

L’Aveyronnaise Vanessa Duremord est de retour dans l’aventure "Pékin Express". La saison 18, qui amène les huit binômes et donc seize candidats sur la route du Tigre d’or, intègre aussi une autre nouveauté, le Débrief Express auquel participe notre aventurière, candidate malheureuse de la saison 15, contrainte de quitter la compétition après l’abandon de son compagnon d’aventure, Etienne.

Le Débrief express, c’est donc chaque jeudi, à partir de 23 h 25, après la diffusion de l’épisode du jour. Le principe, des binômes des précédentes saisons et des binômes de l’actuelle, se retrouvent à Paris dans l’appartement "Pékin Express", pour donner leur avis.

Vanessa Duremord livre chaque semaine pour Centre Presse Aveyron son regard sur l’aventure des candidats en course. Le point sur l’épisode 8, qui a été marqué par l’entrée des binômes dans le dernier pays traversé par la Course, le Vietnam. Et l’élimination surprise du binôme d’inconnus.

Louison a rendu hommage à Ryad, aux candidats encore en course, aux équipes de tournage... Capture d'écran - Instagram louison_pekin_express

Le binôme d’inconnus formé par Louison et Ryad a été éliminé aux portes de la demi-finale, vous n’êtes pas trop déçue ?

Mes chouchous sont partis… Je suis triste que Louison et Ryad quittent l’aventure. Et en duel final en plus, les pauvres, une épreuve sur laquelle ils ont pourtant excellé depuis le début de l’aventure.

Je comprends leur choix d’avoir décidé d’envoyer à nouveau Louison pour disputer le duel mais je trouve dommage que Ryad ne l’ait pas fait. Pas de surprise, en revanche, sur la décision des Corses, Patricia et Jessica, de choisir comme adversaire le binôme d’inconnus et de préserver les Suisses. Les deux duos ont des affinités depuis le début de l’aventure.

Quel regard portez-vous sur l’étape où chaque épreuve était éliminatoire ?

Je pense que Ryad et Louison auraient dû choisir comme stratégie d’arriver dernier de l’étape du jour. Car, là, ce sont eux qui auraient choisi leurs adversaires pour le duel final.

Même s’il y a toujours un petit espoir, là, ils savaient que quoi qu’il en soit, ils seraient choisis.

Ryad et Louison ont donc manqué de stratégie selon vous ?

Quand on est dans la course, on ne pense pas à finir dernier. Mais, avec le recul, en analysant, c’est cette stratégie qu’il aurait fallu adopter. Puis, choisir ensuite Flavie et Jérémy pour disputer le duel final face à qui ils avaient la possibilité de l’emporter, notamment parce qu’ils avaient sur cette étape un handicap. Louison et Ryad avaient donc une chance de l’emporter.

Après, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une course et que la stratégie fait partie des règles du jeu, c’est normal.

Le binôme d’inconnus méritait-il d’aller plus loin ?

Complètement. C’est un binôme qui, depuis le départ, amène de la fraîcheur dans le programme. Même si tous les opposent, Ryad et Louison sont complémentaires, complices, rigolos… Cela va faire bizarre de ne plus les voir.

Qu’est-ce que l’épisode 8 de jeudi soir vous a rappelé à vous et Etienne dans votre propre aventure ?

L’épreuve du paddle (Louison et Ryad sont restés bloqués un très long moment n’arrivant pas à tenir l’équilibre, NDLR) nous a renvoyés sur notre épreuve sur le kayak. Elle avait été d’anthologie. Ce fut un grand moment. Avec Etienne, nous étions quand même partis deuxième donc nous étions trop bien placés. On a fini quatrième, ce qui n’est pas trop mal. Mais on ne se connaissait pas. Moi j’avais les yeux bandés, Etienne, lui, devait me guider. Mais il ne connaissait pas sa droite de sa gauche.

C’est réellement parti en "Scènes de ménages" (rires). Tout le monde a cru que l’on se connaissait depuis toujours. Du coup, nous sommes restés bloqués. Je n’arrivais pas à faire marche arrière.

Avez-vous comme à votre habitude contacter Ryad et Louison pendant ou après l’émission ?

J’ai fait une story sur mon compte Instagram pour les féliciter pour leur parcours extraordinaire. Puis, j’ai envoyé un texto à Louison pour lui dire que je comprenais sa déception. Il a pleuré le pauvre, il m’a fait de la peine car il a tout donné pour ce binôme. C’est un peu dur de partir comme ça.

La story de Vanessa Duremord pour féliciter Ryad et Louison. Capture d'écran - Instagram vanessa_pekinexpress15

Comment voyez-vous la suite de l’aventure ?

Je pense que les Suisses vont aller loin. Je les vois bien arriver en finale avec Romain, le coiffeur, et Laura, sa cliente.

Rendez-vous jeudi 25 avril, à partir de 23 h 25, pour le prochain Débrief Express sur M6. On retrouvera Vanessa sur centrepresseaveyron.fr dès vendredi 26 avril.