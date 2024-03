"Pékin Express" : abandon de Myriam et Patrick, un petit-déjeuner avec des haut-le-cœur... le débrief de l’Aveyronnaise Vanessa Duremord de retour sur M6

Vanessa Duremord, habitant Campuac (Aveyron), est de retour sur M6 deux ans après avoir participé à la saison 15 de "Pékin Express", dans l’après-émission, "Débrief Express".

L’Aveyronnaise Vanessa Duremord est de retour dans l’aventure "Pékin Express". La saison 18, qui amène les huit binômes et donc seize candidats sur la route du Tigre d’or, intègre aussi une autre nouveauté, le Débrief Express auquel participe notre aventurière, candidate malheureuse de la saison 15, contrainte de quitter la compétition après l’abandon de son compagnon d’aventure, Etienne.

Le Débrief express, c’est donc chaque jeudi, à partir de 23 h 25, après la diffusion de l’épisode du jour. Le principe, des binômes des précédentes saisons et des binômes de l’actuelle, se retrouvent à Paris dans l’appartement "Pékin Express", pour donner leur avis.

Vanessa Duremord livre chaque semaine pour Centre Presse Aveyron son regard sur l’aventure des candidats en course. Le point sur l’épisode 5, qui a été marqué par l’entrée des binômes en Malaisie.

Le fair-play des équipes

"Cette saison, je suis marquée par le fair-play des équipes entre elles", lance d’emblée l’Aveyronnaise. "Ils sont très mignons entre eux (rires)".

Un petit-déjeuner avec des haut-le-cœur

Dans l’épisode 5 diffusé jeudi 14 mars 2024 sur M6, on retrouvait la mythique et redoutable épreuve de dégustation avec des mets pas très appétissants. Au menu : tofu puant et sa sauce au poisson fermentée en entrée, deux pattes de poulet et trois œufs de cent ans (qui ont macéré pendant plus de trois mois, Ndlr) en plat et un pénis de taureau bouilli en dessert pour terminer comme il se doit ce repas.

Le binôme d’inconnus a sorti son épingle du jeu et coiffé au poteau les quatre autres binômes en finissant les premiers leurs trois assiettes respectives. "Ils s’en sont bien sortis. Heureusement que Ryad était là. On voit que Louison, il est à la peine mais au final ils sont les premiers à partir. Il a tout donné Louison, le pauvre mais il m’a fait mourir de rire".

Dans son "Pékin Express", Vanessa a échappé à cette épreuve. Avec le sourire, elle confie : "Etienne a abandonné juste avant (elle éclate de rire). Il a été sympa de nous éviter ça !"

L’abandon de Myriam et Patrick : "Une sage décision"

Vanessa Duremord ne s’en cache pas. Louison et Ryad sont ses chouchous. Et pour cause, comme elle avec Etienne, ils constituent le binôme d’inconnus de cette nouvelle édition. "Pour la première fois en cinq épisodes, Ryad et Louison échappent à l’épreuve du duel final".

Et pour cause, Myriam, blessée à la cheville, a préféré opter pour l’abandon. La jeune femme a beaucoup touché les candidats mais aussi les téléspectateurs : "Je n’ai pas envie de pénaliser un binôme sachant que je ne peux plus tenir debout. La meilleure chose, c’est que vous qui êtes en bon état vous puissiez peut-être porter notre nom jusqu’au Vietnam."

Pour Vanessa, la décision de Myriam est "tellement sage et juste. C’est très beau ce qu’elle a fait. Elle savait qu’elle ne pouvait pas continuer. Elle a voulu épargner son grand-père en le faisant partir en duel final car c’est très dur. J’en ai vécu un, c’est horrible". Et de poursuivre : "Cet abandon laisse une nouvelle chance aux copines de Corse, très fortes, de réintégrer l’aventure".

Pas de duel final pour les inconnus

L’abandon de Myriam et Patrick qualifie donc d’office les binômes qui risquaient de participer au duel final. "Pour moi, le duel final, c’est la pire chose dans Pékin Express. Le stress, il est à son paroxysme car on joue sa place". Lors de leur aventure, Vanessa et Etienne s’étaient retrouvés en duel final dès le premier épisode et donc sous le coup d’une élimination sans savoir si l’étape l’était ou pas. "C’est angoissant pour celui qui part, mais pour celui qui attend, c’est l’enfer", se souvient-elle. "C’est Etienne qui avait tenu à faire le duel" et il avait réussi à qualifier son binôme.

Concernant Ryad et Louis, pour Vanessa, "ils ont été très performants. C’est une fraîcheur ce binôme d’inconnus".

Les candidats qui sortent leur épingle du jeu

"Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille sont très forts". D’ailleurs, pour la première fois dans l’histoire de "Pékin Express", ils sont les premiers à remporter en dix-huit saisons cinq immunités d’affilée.

Toutefois, notre aventurière aveyronnaise voit bien le binôme d’inconnus (Ryad et Louison) "aller loin. Ils connaissent les duels finaux car ils les ont tous faits. Ils sont habitués à ce stress intense". Pour Vanessa, "il faut qu’il reste car humainement, tous les deux apportent énormément".

Romain et Laura, le coiffeur et sa clientèle, qui ont intégré l’aventure en cours de route, pourraient selon Vanessa, "s’avérer aussi redoutables".

Des messages de soutien

La candidate de la saison 15 a pris pour habitude d’encourager régulièrement les binômes en leur adressant des messages de soutien. "J’ai écrit à Louison par rapport au petit-déjeuner d’anthologie qu’il a fait vivre aux téléspectateurs. Même ses adversaires n’arrêtaient pas de rire à cause de tous les bruits qu’il faisait. C’est super car c’est là qu’on s’aperçoit de tout le fair-play".

"J’ai évidemment envoyé un message de soutien à Myriam. Je comprends la tristesse qu’elle ressentait." Au premier épisode, après l’abandon des frères jumeaux belges, je les ai également soutenus. C’est important d’avoir cette bienveillance les uns envers les autres…"

Rendez-vous jeudi 21 mars, à partir de 23 h 25, pour le prochain Débrief Express sur M6. On retrouvera Vanessa sur centrepresseaveyron.fr dès vendredi 22 mars.