Quilles de huit : le quillodrome de Campuac encore dans l’attente

L’unique structure abritant assez de jeux pour accueillir une manche complète en cas d’intempéries devrait bientôt se refaire une jeunesse. Désamiantage, renforcement de la charpente, acoustique… Des travaux coûteux pour la petite commune du Nord-Aveyron, qui attend de connaître le montant des aides pour lancer, ou non, le projet.

Il y a un an, la commune de Campuac lançait le projet aussi coûteux qu’ambitieux de rénover son quillodrome. Et plus particulièrement sa toiture. Mais il va falloir attendre encore un peu pour voir les travaux commencer… et surtout savoir s’ils pourront être réalisés.

Déjà lors de la célébration des 30 ans de la structure, en août 2022, la mairie avait lancé un appel à l’aide et alertait sur la détérioration des matériaux, tous montés bénévolement par les villageois et des passionnés des alentours entre 1991 et 1992. Depuis, la précieuse halle campuacoise en a vu des rassemblements, des repas, des entraînements de foot, des parties de quilles de huit et de quilles au maillet, de même que de la poussière, des larmes et des cris de joie.

Mais voilà : la couverture de taules amiantées présente des fissures et, à l’avenir, peut présenter un danger pour les utilisateurs du quillodrome. "Si on ne fait rien, on va devoir le fermer", prévenait Guillaume Girou, adjoint à la mairie de Campuac et également quilleur.

Dans l’attente du montant de subventions

Seulement, à l’image de l’envergure et de l’importance de la halle, les travaux nécessitent un investissement financier colossal. D’autant plus pour un village comme Campuac et de ses près de 450 habitants. Car entre le désamiantage, le renforcement de la charpente en vue de potentiellement installer des panneaux photovoltaïques, la nouvelle couverture en bac acier, le travail d’acoustique et une extension de la salle de réception, la facture va se chiffrer autour de 1,5 million d’euros… quand la municipalité a un budget annuel de 600 000 euros pour faire vivre sa commune.

"Nous avons lancé toutes les demandes de financement, au niveau du département, de la région et de l’état. On attend maintenant la réponse, au mieux pour la fin de l’été", précise Guillaume Girou. Et c’est là que tout va se jouer. "Toutes les instances se bougent pour nous mais si le montant des subventions n’est pas à la hauteur, on ne pourra pas faire les travaux", prévient l’élu.

Si tout roule, début des travaux fin 2024

D’autant qu’avec l’architecte Sens K et le bureau d’études IB2M qui planchent sur le projet, la mairie campuacoise a prévu un phasage qui, dans l’idéal, commencerait pratiquement dans la foulée. Avec d’abord le désamiantage, puis le renforcement de la charpente et la recouveture en même temps. Le tout avant que ne reprenne le championnat, mais évidemment en faisant faire une pause forcée aux compétitions hivernales (championnat corpo, coupe mixte…). "De notre côté, tout est prêt. Le quillodrome n’attend plus que ses financeurs", ajoute Guillaume Girou.

Mais ce plan ne pourra être mis en œuvre que si toutes les planètes s’alignent. Tout quilleur ou quilleuse sait que la chance fait pleinement partie de la discipline. Reste à savoir si elle sera du côté de Campuac cette année.