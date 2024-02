Vanessa Duremord, l'Aveyronnaise de Pékin Express fait son retour dans l'émission ce jeudi

La célèbre aveyronnaise de Pékin Express, Vanessa Duremord, repasse sur M6, jeudi 15 février à 23h20.

Vanessa Duremord est de retour ! M6 propose un Débrief express, présenté par Stephane Rotemberg, jeudi 15 février, à 23h20. Des candidats des émissions précédentes de Pékin Express font leur retour sur le plateau et réagissent à la nouvelle émission. Après la diffusion de l'épisode du 15 février, neuf binômes, dont deux de la nouvelle saison et sept des anciennes, font un débriefing sur des images de la saison 18. Celle-ci qui revient sur M6, à partir de jeudi 8 février, se déroule en Asie du Sud-Est. Les huit binômes partiront de Bali et se rendront au Vietnam pour essayer de remporter 100 000 euros.

La célèbre aveyronnaise, originaire de Campuac, Vanessa Duremord, fait partie des candidats revenant pour ce débriefing tant attendu. Pour rappel, elle avait participé à Pekin Express en 2022 avec un binôme inconnu. Cette saison avait eu lieu en Asie centrale, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, puis en Jordanie, pour finir à DubaÏ, aux Émirats arabes unis. Lors du troisième épisode de cette saison, son équipier Etienne, un médecin cannois, avait abandonné en chemin. Un abandon qui avait signifié "la fin du rêve" et de l'aventure pour l'épicière de Campuac. Tous les deux invités par M6, ils ont pu se retrouver et réagir ensemble aux images de la nouvelle saison.

Une "super opportunité à ne pas laisser passer"

Vanessa Duremord a choisi de faire cette émission car elle correspond à ses valeurs. Ayant déjà l'habitude de voyager et de loger chez l'habitant, elle a trouvé que Pékin Express était une "super opportunité a ne pas laisser passer". En réalisant cette saison, il y a deux ans, dans sa présentation, elle avait pu montrer la beauté de l'Aveyron et de son village. Cela avait été une fierté pour elle.

Cette aventure reflète parfaitement sa personnalité et ce qu'elle est aujourd'hui. Après cette émission, Vanessa Duremord a concentré son attention sur les associations où elle est déjà la marraine. Elle est vice-présidente de la SPA de Rodez, marraine du Lot Express et de l'association "Un rêve un sourire".