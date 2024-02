Pékin Express de retour ce 8 février : seize candidats en course, parcours, drapeaux noir et blanc, retour d'aventuriers, tout savoir sur la saison 18

"Pékin Express" est de retour ce jeudi 8 février sur M6 pour une nouvelle saison, la 18e, qui amène huit binômes de candidats sur les routes de l'Asie du Sud-Est, les "Traces du tigre d'or".

Les aventuriers de "Pékin Express" sont de retour sur le petit écran le 8 février avec le coup d'envoi de la saison 18 de l'émission qui promet encore de belles surprises.

Aux manettes, on retrouve l'indétrônable Stéphane Rotenberg, qui va accompagner les huit binômes de candidats sur les routes de l'Asie du Sud-Est.

En chiffres 45 C'est le nombre de pays traversés en 18 saisons de l’Asie centrale à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient et l’Amérique latine Plus de 180 000 km Ont été parcourus en 18 saisons



Plus de 40 000



C'est le nombre de candidatures reçues cette saison 35 C'est le nombre de jours de tournages



10 000 km C'est la distance à parcourir cette saison



19 ans C'est l’âge de la plus jeune candidate cette saison 67 ans C’est l’âge du plus vieux candidat cette saison

Le parcours

Les seize candidats s'élancent de Bali en Indonésie cette année. Ils vont traverser la mythique île de Java, puis prendront la direction de la Malaisie et enfin termineront leur aventure au Viêtnam. Les finalistes, eux, s'affronteront pour la grande finale qui aura lieu à Hanoi.

Comme chaque saison, l'auto-stop et l'hébergement chez l'habitant seront de la partie pour pimenter le quotidien des candidats qui seront soumis à différentes épreuves.

Découvrez les 16 candidats

Ils sont encore 16 aventuriers à enfiler sur le dos le célèbre sac à dos rouge accolé de leur dossard.

INÈS ET LOLA : les sœurs inséparables

Elles viennent de La Roche-sur-Yon et Nesmy en Vendée. Nées au Vietnam, Inès et Lola ont été adoptées par la même famille et ont grandi à la ferme avec leurs deux parents agriculteurs. Très fusionnelles, elles se sont toujours très bien entendues, malgré des caractères très différents.

Ines et Lola. M6 - Patrick Robert

Si elles se voient presque tous les jours, faire "Pékin Express" ensemble c’est le rendez-vous de leur vie ! Si elles gagnent, elles aimeraient offrir un voyage à leurs parents adoptifs pour aller voir à nouveau leurs parents biologiques au Vietnam, avec qui ils ont tissé des liens forts.

JÉRÔME ET EMMA : le papa poule et sa fille

Père et fille, Jérôme et Emma, sont très complices et se connaissent par cœur ! Ils viennent de Gareoult dans le Var. Jérôme se retrouve beaucoup en sa fille et il est fier de la voir s’émanciper peu à peu, sans une certaine émotion.

Jérôme et Emma. M6 - Patrick Robert

Pour Emma, son père c’est son héros, et ils partagent ensemble les mêmes passions. Ces deux grands sensibles, se feront certainement emporter par leurs émotions qu’ils ont parfois du mal à gérer mais leur sang-froid et leur obstination leur permettront d’aller loin.

MADHY ET MANU : les copains commerciaux

Ils viennent de Pont-de- ’Isère dans la Drôme et de Castell-Platja d’Aro en Espagne. Amis depuis toujours, Madhy et Manu sont comme des frères qui aiment se taquiner. Ils travaillent ensemble et ne s’en lassent pas. Ces deux forts caractères savent se faire entendre et n’ont pas peur de l’aventure.

Mahdy et Manu. M6 - Patrick Robert

Seule ombre au tableau, Mahdy n’est pas du tout sportif ; Manu, compétiteur et grand sportif, ne supportera pas de perdre à cause du manque d’endurance de son ami. Malgré leurs liens très forts, les deux compères risquent de faire des étincelles. Aussi têtu l’un que l’autre, leur amitié risque d’être mise à l’épreuve.

FLAVIE ET JÉRÉMY : les petits Suisses

Ils viennent de Chalais et Grone en Suisse. Flavie et Jérémy se sont rencontrés au collège et ça a été un vrai coup de foudre amical entre ces deux originaux qui partagent la même passion insolite : danse de salon !

Flavie et Jérémy. M6 - Patrick Robert

Tous les deux grands sensibles, ils sont toujours plein d’attention et bienveillants l’un envers l’autre. Persuadée qu’elle participera un jour à "Pékin Express", Flavie a fini par embarquer Jérémy dans son objectif ! Si Flavie est une pile électrique, très organisée, et venue pour gagner, elle devra compter avec Jérémy, plus contemplatif, rêveur qui vient pour les rencontres humaines...

PATRICK ET MYRIAM : le grand-père chti et sa petite-fille

Ils sont originaires de Guines dans le Pas-de-Calais et de Saint-André-les-Vergers dans l’Aube. Grand-père d’une tribu de 6 petits-enfants et passionné de voyage, Patrick est très proche de Myriam, sa première petite-fille, qui a beaucoup d’admiration pour lui et le considère comme son meilleur ami.

Patrick et Myriam. M6 - Patrick Robert

Malgré leur complicité, ils ne se voient que très peu à cause de la distance. "Pékin Express" leur permettrait de passer du temps ensemble, de vivre pour la première fois une belle aventure et de pouvoir faire découvrir le monde à Myriam qui n’a pas eu encore l’opportunité de voyager.

BRANDON ET NATHAN : Les jumeaux belges

Ils viennent de Theux en Belgique. Brandon et Nathan, malgré leur gémellité, sont radicalement opposés. Les jumeaux comptent sur leurs caractères complémentaires pour aller le plus loin possible. Nathan est sportif, calme, réfléchi alors que Brandon, ultra-spontané, ne passe pas par quatre chemins.

Brandon et Nathan. M6 - Patrick Robert

Toujours au chaud dans le nid familial, entourés de leur sœur et de leurs parents, Brandon et Nathan n’ont jamais voyagé alors l’aventure "Pékin Express" c’est pour eux un véritable défi.

Patricia et Jessica : les collègues corses

Elles sont originaires de Borgo et Biguglia en Corse. Patricia et Jessica sont collègues de bureau depuis 7 ans, leur rencontre a été un vrai coup de cœur amical. Elles passent leur temps à plaisanter et se raconter leurs vies.

Patricia et Jessica. M6 - Patrick Robert

Pour Patricia, qui est très spirituelle, "Pékin Express" est un "appel de l’âme" et elle sent qu’elle se doit de faire cette émission. Jessica, qui est une véritable maman poule, aimerait faire quelque chose pour elle, et montrer qu’elle n’est pas "juste" une maman. C’est aussi l’occasion pour ces voisines de bureau de tester leur amitié dans une aventure à l’autre bout du monde.

Louison et Ryad : les inconnus

Louison est originaire de Saintes en Charente-Maritime. Festif, chaleureux et doté d’une bonhomie naturelle, Louison est entouré d’une joyeuse bande d’amis avec qui il voyage beaucoup. Cet optimiste voit toujours le bon côté des choses. S’il a peur d’être le boulet du binôme car non sportif, il sait que sa sympathie lui permettra d’être un véritable atout pour faire du stop ou dormir chez l’habitant.

Ryad et Louison. M6 - Patrick Robert

Ryad vient, lui, de Berre-l’Etang dans les Bouches-du-Rhône. Coach sportif depuis 20 ans, Ryad ne vit que pour le sport. C’est une véritable machine de guerre ! Malgré son apparence impressionnante, Ryad est un homme attentionné, qui fait preuve d’une grande générosité et de beaucoup de patience.

Son objectif : emmener son binôme d’inconnus jusqu’à la victoire pour la première fois dans l’histoire de "Pékin Express".

L'éternel drapeau noir

Son pouvoir : le binôme qui, à l'arrivée, sera en possession du drapeau noir - qu'importe sa place - participera forcément au duel final. Pour s'en débarrasser, les binômes doivent croiser des concurrents le long de l'étape et tenter de s'en débarrasser en le transmettant.

Une nouveauté : le drapeau blanc

Cette année, une nouvelle arme stratégique fait son apparition dans l'aventure et va corser un peu plus la compétition : il s'agit du drapeau blanc.

En quoi consiste le drapeau blanc ? Le binôme qui sera en possession du

drapeau blanc à l’arrivée de l'étape, sera exemptée de duel final. S'il sera difficile à obtenir, il sera encore plus difficile à garder.

L'après-Pékin Express : le retour de cinq anciens binômes

Saison après saison, chaque semaine, après la diffusion de l'épisode, on peut suivre l'après-Pékin Express. Cette année, autre nouveauté, chaque semaine, des anciens binômes qui ont participé à l'une des 17 saisons se retrouveront dans l'appartement "Pékin Express" pour visionner la course du jour et apporter leur regard en compagnie de candidats de la saison en cours.

Parmi eux, l'Aveyronnaise Vanessa Duremord qui avait participé au jeu télévisé en 2022 en formant le binôme d'inconnus avec Etienne. Ce dernier avait jeté l'éponge en cours d'aventure éliminant de fait Vanessa.