75 heures de jeux vidéo pour Médecins du Monde : ce qu'il faut savoir sur la quatrième édition de SpeeDons

C'est le grand jour ! Le quatrième acte de l'événement caritatif SpeeDons démarre ce jeudi 29 février 2024. Voici ce qu'il faut savoir cet épisode 4.

Quel est le principe ?

SpeeDons fait honneur à un terme que tout passionné de jeux vidéo a entendu bon nombre de fois : le speedrun. Pas question de se reposer sur ses lauriers avec cette pratique, qui consiste à terminer un jeu vidéo le plus vite possible ! Ainsi, pendant 75 heures, autrement dit trois jours et trois heures, jusqu'au 3 mars, le monde du gaming sera en ébullition. Et ce, pour la (très) bonne cause !

Qui recevra les dons ?

C'est le cas depuis la première édition : Médecins du Monde sera au cœur de l'événement. En effet, les dons collectés durant ce quatrième acte de SpeeDons leur seront reversés. En 2023, plus d'1,2 million d'euros avaient été récoltés.

Les organisateurs ont d'ailleurs précisé que Paypal était également de la partie, tout en indiquant que "pour les 4 000 premiers dons supérieurs à 5€, Paypal ajoutera 5 euros à votre donc pour Médecins du Monde".

4 à la suite !



4ème édition de #SpeeDons et 4ème participation de Paypal en tant que fournisseur officiel du bourrage de dons.



Pour les 4000 premiers dons supérieurs à 5€, @PayPalFrance ajoutera 5€ à votre don pour @MdM_France, merci à eux ! pic.twitter.com/PQ17GiKm5v — SpeeDons (@SpeeDonsFR) February 28, 2024

Où se tient l'événement ?

En présentiel, pour les heureux détenteurs des 2 000 billets partis à la vitesse de l'éclair lors de l'ouverture de la billetterie le 18 janvier 2024, l'événement se tiendra au Centre des congrès de Lyon, après trois éditions parisiennes.

Pour ceux qui désirent suivre cette aventure à distance, elle sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch de MisterMV. D'autres streamers l'accompagneront pendant ce show : AEtienne, Aurel509, Antenio, Guigeek ou encore Le_Hulk, pour ne citer qu'eux, seront aux manettes alors que des invités de prestige seront également de la partie, comme ZeratoR, Antoine Daniel ou Hugo Délire.

Quel est le programme ?

Le planning complet est tombé, et il y en aura pour tous les goûts ! Entre Sonic Frontiers, Returnal et Super Mario 64 en passant par Ratchet et Clank, Prince of Persia, Zelda ou encore Dead Space 2 et Portal, ce sont des dizaines de jeux ayant marqué nos écrans et ce sur plusieurs générations de consoles, qui seront à l'affiche. Vous pouvez retrouver le programme complet ici.

C'est à 17 heures, ce jeudi 29 février 2024, que le coup d'envoi de SpeeDons sera donné. Un concert d'ouverture lancera ce quatrième épisode : c'est Canblaster qui coupera le ruban !