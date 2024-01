Rodez : l'association Aveyron Games Event veut fédérer les passionnés de pop culture dans le département

Aveyron Games Event investit la Maison des associations de Rodez ce samedi avec des jeux vidéo, des jeux de société, des tournois ou encore des initiations au airsoft.

Pour sa première édition à Rodez, le festival Games of Geek, dédié à la pop culture et au jeu vidéo, a accueilli plus de 3 000 visiteurs en 2023. L'association Aveyron Games Event (AGE) compte bien réitérer l'événement en 2024, même si les dates ne sont pas encore connues. "On a vu qu'il y avait de plus en plus d'engouement pour le festival avec les années. Et en Aveyron comme ailleurs, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération en demande d'événement autour du manga, de la culture japonaise et du jeu vidéo. Une culture qui est plus légitime que jamais parmi d'autres", relève la présidente de l'association, Joulie Thelma.

Games of Geek sera de retour avec la même formule, probablement dans la salle des fêtes de Rodez, "avec toujours plus d'animations" et peut-être avec des invités de renom. "Nous sommes en train de tout finaliser", assure la présidente. En 2023, le festival avait notamment invité David Krüger, la voix française des acteurs américains Dwayne Johnson et Chris Pratt.

Rencontre avec le public ce samedi

En plus de son salon annuel, l'association Aveyron Games Event est de plus en plus sollicitée pour animer des comités d'entreprise ou apporter leur folie à l'occasion de journées à thème dans le département. Jeu vidéo, jeu de société, manga, cosplay, culture japonaise... La nature des animations varie à chaque intervention, tous les mois.

Une vingtaine de bénévoles constituent Aveyron Games Event, et l'association cherche à s'agrandir. Elle sera présente samedi 13 janvier 2024 à la Maison des associations de Rodez, de 14h30 à 19h, pour présenter ses activités au public. Une bonne occasion de s'amuser en famille ou entre amis en se frottant aux jeux vidéo, jeux de société, aux initiations de airsoft jusqu'aux tournois organisés pour l'événement.

Et peut-être avoir l'envie de rejoindre l'aventure d'AGE, qui recherche de nouveaux passionnés. D'autant que depuis la fin de l'année 2023, AGE met en place des après-midi ou des soirées à thème pour les membres de l'association. Les amateurs de pop culture se retrouvent ainsi, partagent et découvrent de nouveaux centres d'intérêt. "À terme, l'objectif est que les bénévoles organisent eux-mêmes des journées sur des thèmes qui leur tiennent à cœur".

