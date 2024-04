Tennis : Kelly Ngaimoko, arme N°1 de Rodez pour son retour en Nationale 3 !

Rodez retrouve le championnat de France par équipes ce dimanche 28 avril à Marseille, une première au XXIe siècle. Avec dans ses rangs une recrue de choix : la jeune villefranchoise Kelly Ngaimoko, 3/6.

"À Villefranche, il n’y a pas de championnat par équipes depuis longtemps, je ne connais pas du tout l’ambiance d’une telle compétition. Rodez a une équipe de haut niveau et le club me donne la possibilité d’évoluer en Nationale 3, c’est pour cela que j’évolue maintenant sous les couleurs ruthénoises. " Kelly Ngaimoko, 18 ans, native de Villefranche-de-Rouergue, est étudiante dans sa ville natale et passe le bac général en fin d’année scolaire, avec l’ambition d’intégrer la filière STAPS à Rodez dès septembre prochain. En attendant, elle a aussi un autre objectif : réussir ses débuts en interclubs avec la formation ruthénoise qu’elle a rejoint cette année, après sa montée au niveau national en 2023. Début de la joueuse classée 3/6 et de ses coéquipières du piton ce dimanche matin, à Marseille.

L’athlé, son premier amour

Au départ, c’est l’athlétisme, guidé par un papa sportif et spécialiste du 400 m, qui motive la petite Kelly de 10 ans, se spécialisant dans le sprint (50 m) au sein du club villefranchois. Mais voilà, le papa pratique aussi le tennis en loisir avec des amis. Et Kelly suit souvent son papa ; fan de sport, elle s’essaie à cette nouvelle discipline et ses qualités naturelles pour la balle jaune la poussent à persévérer. " Même si j’ai arrêté l’athlétisme à 14 ans car il fallait faire un choix, dans ma préparation et mes entraînements, j’utilise toujours l’athlétisme. Le sprint m’aide beaucoup sur un court de tennis ", dit-elle. En 7 ans, elle gravit les échelons, 30/2, 15/2, et depuis deux ans, 3/6. Les titres individuels s’accumulent sur l’étagère de sa chambre, championne de l’Aveyron à trois reprises, quart de finaliste de tournois régionaux, vainqueure de tournois Open (L’Isle-Jourdain, Espalion) et au dernier tournoi d’hiver à Rodez, une demi-finale perdue face à une joueuse classée 0.

Des responsabilités malgré sa jeunesse

"J’ai aussi rencontré des joueuses classées en négatif, cela me donne de la confiance même si pour l’instant face à ces joueuses-là, c’est encore un peu plus compliqué ", indique-t-elle. Ce dimanche 28 avril est donc une grande première par équipes pour Kelly Nvaimoko, chef de file du groupe qui se déplace à Marseille pour le compte de la première journée de N3. " Je suis à la fois impatiente de commencer et en même temps, être N°1, me responsabilise, ne masque-t-elle pas. Je sais que je peux compter sur mes coéquipières, la capitaine Charlène Roualdès, Perrine Camboulive, Agathe Trulla et Andrea Criou. " Quand on lui demande d’évaluer les chances sur la rencontre (quatre simples et deux doubles), la réponse est à hauteur de ses ambitions : "Les filles ont montré l’an dernier qu’elles avaient le niveau pour jouer la N3, à moi d’amener ma contribution." L’histoire est en marche.