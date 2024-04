Rodez : l’ekiden prépare son retour, les inscriptions sont ouvertes !

Samedi 8 juin, avec un départ fixé à 19 heures, plus de 1 200 coureurs devraient cheminer dans le centre-ville de Rodez pour participer à ce marathon en relais de six coureurs.

Depuis 2017, c’est un immanquable du calendrier des courses à pied. Le 8 juin, l’ekiden de Rodez, organisé par Centre Presse et l’Agence, connaîtra sa huitième édition. Et la formule reste la même, celle d’un marathon en équipe, permettant, via ses distances plutôt courtes pour chacun des six relayeurs (entre 5 et 10 km), de permettre au plus grand nombre d’y participer.

Après avoir réuni 204 équipes, soit plus de 1 200 coureurs sur le Piton l’année passée, l’organisation se montre en tout cas optimiste et espère garder le cap. "On a réussi à maintenir l’événement pendant la crise sanitaire, et depuis, son engouement ne fait que monter !", se réjouit en tout cas Christine Rigal, en charge de cet ekiden.

Retour esplanade des Rutènes

Cette année, il faut noter que l’événement retrouve son cœur névralgique, esplanade des Rutènes. En 2023, le village départ avait été déplacé du côté de la place Foch, le Games of geek étant organisé au même moment. Les coureurs parcourront une boucle de 5 km, empruntant l’avenue Victor-Hugo, la rue Combarel, puis ils chemineront via les voies étroites du centre-ville, avant de revenir sur l’esplanade en empruntant le tour de ville, l’avenue Victor-Hugo et le jardin public.

Les inscriptions sont ouvertes depuis plusieurs jours, et un tarif incitatif a été mis en place pour les plus pressés, jusqu’au 1er mai, le coût par équipe est de 66 €, il sera de 84 € passé cette date. Dernier jour pour prendre ce dossard, le 6 juin.

"Ce format en équipe est très adapté aux entreprises pour un moment de cohésion entre salariés, on propose des offres spéciales pour cette demande", poursuit la responsable. Les partenaires de l’événement, l’Ambassade du trail, Décathlon et Orpi, participeront à la remise des maillots, vendredi 7 juin. La veille du grand jour !