Global Game Jam : 48 heures pour créer un jeu vidéo, ces Aveyronnais participent à un défi mondial

En même temps que des milliers de participants dans le monde, des Aveyronnais se retrouvent à Rodez pour créer un jeu en 48 heures ce week-end !

L'événement est mondial. "Pour faire simple, on a une fenêtre de 10 jours durant lesquels on peut se fixer deux jours, donc 48 heures, durant lesquels on dit aux gens : vous allez concevoir un jeu vidéo, un jeu de société ou un contrôleur de jeu ", présente Philippe Roussille, enseignant-chercheur au campus 3IL Ingénieurs à Rodez. Pour la troisième fois cette année, il a inscrit Rodez à cet événement mondial, notamment pour ses élèves mais aussi pour toutes les personnes curieuses de participer de près ou de loin à la conception d'un jeu.

Le meilleur exemple étant celui de Louis, 23 ans, et Lucas, 22 ans, qui ont les connaissances pour coder un jeu vidéo de A à Z... qui se sont associés à Kevin, 38 ans, qui n'a aucune expérience dans le domaine. "J'essaye de ramener un peu ce que je peux ! Tout ce qui est logiciel et informatique, je leur laisse. Moi pendant ce temps, je réfléchis aux mécaniques de jeu, des idées pour la progression, mon cerveau fuse avec des idées à gauche à droite. J'ai vu sur le site que si on avait des compétences soit d'écriture, soit de dessin, on pouvait venir et apporter quelque chose".

Tous les participants dans le monde sont soumis à un seul thème, qui est aussi extrêmement large pour laisser autant de place que possible à la créativité. Le thème de 2024 est : "make me laugh", traduisez de l'anglais "fais-moi rire". Louis, Lucas et Kevin sont donc partis sur une idée de jeu vidéo où l'on incarne... un humoriste, sur scène ! Le joueur va avoir plusieurs cartes dans les mains, correspondant à plusieurs types d'humour et où est inscrite la blague qui sera racontée sur scène. Il faudra bien choisir son moment pour être le plus efficace possible... et surtout choisir la blague qui correspond au mieux au public !

Bien s'organiser, mais surtout s'amuser

Le professeur Philippe Roussile espère voir de plus en plus de personnes prendre part au Global Game Jam les années à venir, qu'elles aient des compétences en informatique ou non. "La création d'un jeu vidéo, c'est accessible à tous". Et pour les élèves ruthénois ou d'ailleurs, c'est un plus : "d'un point de vue pédagogique, c'est extrêmement intéressant. Déjà, ça met les étudiants dans une situation délicate, parce que deux jours, c'est court ! Donc, il faut bien s'organiser. Mais surtout, et c'est le plus important, on s'amuse".

Romain, 22 ans, et Mathis, 23 ans, sont devenus amis au lycée et s'amusent déjà à lancer le développement de petits jeux "pour le fun" depuis plusieurs années. "Là, c'était une bonne occasion de participer à un événement où on va jusqu'au bout, parce qu'on a tendance à commencer plein de jeux mais de ne jamais les finir !" L'un est étudiant à 3IL à Rodez, l'autre est en licence d'informatique. Dans l'optique "de faire rire le joueur", les deux amis sont partis sur un jeu de plateforme "rigolo dans les dessins et dans l'ambiance sonore", à la façon des premiers jeux Mario... mais en un peu plus barré.

À quand un studio de jeu vidéo à Rodez ?

"Je crois que la seule chose qui manque à Rodez, c'est un studio de jeu vidéo", estime l'enseignant Philippe Roussile, en voyant le nombre d'élèves et de professionnels qui s'intéressent aux métiers de l'informatique.

"N'importe qui pourrait fonder un studio de jeu vidéo à la Ubisoft en Aveyron, car ici on a une richesse incroyable. Sur Rodez, on peut aller jusqu'au d'ingénieur informatique, sans bouger, avec l'école d'ingénieur et les BTS tout autour".