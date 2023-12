PODCAST. Baldur's Gate 3 : la belle histoire du studio indépendant qui a décroché le titre de jeu vidéo de l'année 2023

Le studio belge indépendant, Larian Studio, a pris sa revanche sur l'industrie du jeu vidéo de la plus belle des manières avec la consécration de Baldur's Gate 3.

Consécration ultime pour Baldur's Gate 3 qui a été élu jeu de l'année 2023 lors des Games Awards, dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 décembre 2023. Malgré les jeux incroyables qui étaient en compétition, c'est la pépite du studio indépendant belge Larian Studio qui rafle le titre.

Quelques semaines auparavant, Baldur's Gate 3 avait remporté 7 trophées lors de la cérémonie des Golden Joystick Awards, ce qui en fait définitivement le jeu le plus titré de l'année. Un véritable rêve éveillé pour Larian Studio, qui est au bord du précipice presque depuis sa création en 1996 et qui se révèle enfin à la face du monde. Jusqu'à en faire trembler l'industrie du jeu vidéo.

Une rejouabilité presque infinie

Baldur's Gate 3 transpose l'univers de Donjons et Dragons en jeu vidéo. Ce qui implique que chaque action et chaque choix dans l'aventure sont déterminés... par des lancers de dés. Et des choix, il y en a en pagaille : la moindre interaction avec personnage, le moindre choix du passage à emprunter, est capable de redéfinir drastiquement l'histoire à laquelle vous êtes en train de jouer.

Chaque fois que vous lancez une partie, il sera difficile de vivre exactement la même expérience. Larian Studio a communiqué le chiffre fou de l'existence de 17 000 variantes de fin différentes en fonction de vos choix tout au long de l'aventure. Une rejouabilité presque infinie se dresse alors, sans compter que vous choisissez entre 12 classes (se divisant entre 46 sous-classes) et 11 races au moment de créer votre personnage, pour tout autant d'expériences de jeu différentes.

Une très belle revanche

Larian Studio a traversé de longues années de souffrance avant de se voir confier le projet de développer Baldur's Gate 3. Dans notre podcast, on vous raconte l'histoire de ce studio indépendant qui a pris sa revanche sur l'industrie du jeu vidéo de la plus belle des manières :

