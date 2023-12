Jeux récompensés, jeux d'aventure, jeux pour la famille, survival horror : voici les meilleurs jeux sortis cette année 2023 que pourriez placer sous le sapin.

L'année 2023 est un cru véritablement exceptionnel en matière de jeu vidéo. Ça tombe bien, Noël approche à grands pas, et on liste ici les pépites qui pourraient se retrouver sous le sapin ces prochains jours.

Baldur's Gate III : le jeu le plus récompensé

Dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 décembre 2023 se tenait la remise des prix des Game Awards, qui a notamment décerné le titre de jeu de l'année à Baldur's Gate III. Ce bijou développé par le studio belge Larian a également raflé le prix "Meilleur soutien de la communauté", "Meilleur jeu de rôle RPG", "meilleur jeu multijoueur" et le comédien de doublage Neil Newborn a été récompensé pour "Meilleur performance".

#TheGameAwards : la nuit des surprises ? Pas vraiment ! \ud83c\udfae



Baldur's Gate 3 de Larian Studio rafle le titre de GOTY 2023, une consécration amplement méritée pour ce chef-d'œuvre belge.

Avec 6 récompenses pour 6 ans de développement acharné, Larian Studios a ébloui le monde du… pic.twitter.com/Scth8mBv0S — Between Worlds FR (@BetweenWorldsFr) December 8, 2023

BALDUR’S GATE 3 GAME OF THE YEARRRR pic.twitter.com/dNKMchxZX2 — clara @BG3 SWEEP (@drosslmyers) December 8, 2023

Si cela ne suffisait pas, Baldur's Gate III avait déjà remporté 7 récompenses lors de la cérémonie des Golden Joystick Awards en novembre 2023 : "meilleure narration", "meilleure conception visuelle", "studio de l'année", "meilleure communauté de jeu", "jeu PC de l'année", "jeu ultime de l'année" et Neil Newborn avait aussi reçu un prix pour "meilleur second rôle".

In honor of Neil Newborn winning I wanna drop one of my favorite line deliveries I've heard from him pic.twitter.com/7mjRFG1Vli — Kit Kat ((commissions open)) (@kittischmitti) December 8, 2023

Baldur's Gate III est un RPG qui vous plonge dans l'univers et les mécaniques de jeu de Donjons & Dragons, où la moindre décision dans la partie peut complètement redéfinir l'histoire à laquelle vous êtes en train de jouer... et où il faudra avoir foi dans les jets de dé qui déterminent la réussite ou non de vos actions.

Seul ou jusqu'à quatre joueurs, ne comptez pas moins d'une centaine d'heures pour terminer le jeu une première fois.

Baldur's Gate III est disponible sur PC, PS5 et enfin sur XBOX Series depuis vendredi 8 décembre.

Spider-man 2, The Legend of Zelda : les cartons à gros budget de 2023

Ces deux jeux faisaient partie des favoris pour remporter le titre de jeu de l'année. Tout d'abord la merveilleuse poule aux oeufs d'or de Nintendo : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Cette suite ultra-attendue nous replonge dans les terres d'Hyrule que l'on peut arpenter librement en monde ouvert de mille façons différentes.

Un jeu d'aventure et d'exploration avant tout, où une pointe d'ingéniosité sera requise pour renverser la légion d'énigmes que nous propose le jeu.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est disponible sur Nintendo Switch uniquement.

Spider-Man 2 fait suite à un premier opus à succès qui s'était imposé comme un monument de la Playstation 4. Cette fois-ci, vous ne jouez pas seulement Peter Parker mais également Miles Morales, deux Spider-Man aux facultés différentes qui luttent contre le crime dans les rues de New York. Le crime, mais aussi et surtout les super-villains bien décidés à se débarrasser des hommes-araignées.

Insomniac Games a rendu encore plus satisfaisant le balancement de building en building dans la ville, il n'a jamais été plus agréable d'incarner Spider-Man, quand il faut s'attendre à des combats extrêmement cinématiques qui vous en mettront plein les yeux.

Marvel's Spider-Man 2 est disponible sur PS5 uniquement.

Starfield et Hogwarts Legacy : l'immersion avant tout

Starfield était l'un des jeux les plus attendus de l'année, annoncé cinq années en arrière par le studio Bethesda Game Studios comme l'aventure ultime dans l'espace. Le jeu de rôle et d'exploration de science-fiction vous propose de créer votre personnage et de le faire évoluer comme bon vous chante à mesure que vous accostez sur de nouvelles planètes, et que vous vous rapprochez du plus grand mystère de l'humanité.

Starfield est disponible sur XBox Series S/X et sur PC.

Les fans d'Harry Potter et de jeu vidéo étaient aux anges dès le début de l'année à la sortie de Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard. En témoignent des chiffres de vente record de 15 millions d'unités (chiffres de mai 2023)

Si vous avez déjà rêvé d'être élève à la célèbre école des sorciers, c'est le moment. Poudlard et ses environnements ont été recréés à l'identique et peuvent être explorés librement à pied ou à balais, vous assisterez aux cours pour déverrouiller de nouveaux sorts, vous dompterez des créatures magiques et vous serez opposés aux forces du mal qui hantent les alentours du château.

Hogwarts Legacy : l'Héritage Poudlard est disponible pour PS5, PS4, Nintendo Switch, XBox Series et PC.

Super Mario Bros Wonder et Tchia : à savourer en famille

C'est une licence immortelle et toujours encensée : Super Mario Bros Wonder a remporté le titre de "meilleur jeu pour la famille" lors des Games Awards. Une aventure à vivre seul ou à plusieurs à travers le royaume des fleurs, fun et coloré, menacé par le terrible Bowser.

Super Mario Bros Wonder est disponible sur Nintendo Switch.

Une réussite française s'est hissée dans les Games Awards, le jeu Tchia a raflé le prix du "meilleur jeu impactant". Développé par le studio Awaceb, l'aventure prend place dans un archipel fictif inspiré de la Nouvelle-Calédonie, primé pour son message positif et sociétal. Tchia vous met dans la peau d'une petite fille, dans un monde haut en couleur, qui va être confrontée à l'industrialisation et la pollution.

Tchia est disponible sur PC, PS4 et PS5.

Resident Evil 4 et Alan Wake 2 : des aventures horrifiques abouties

Capdcom a ramené d'entre les morts l'un de ses jeux cultes avec le remake de Resident Evil 4, un survivol horreur à la troisième personne dans lequel l'agent Leon S. Kennedy doit secourir la fille du président dans une région hispanique remplie de zombies et de monstres.

Nominé en tant que jeu de l'année aux Games Awards, Resident Evil 4 a tout de même remporté le titre de "meilleur jeu VR/AR". Un bon moyen peut-être de se faire peur en réalité virtuelle.

Resident Evil 4 Remake est disponible sur MacOS, Xbox Series, PS4 et PS5.

Alan Wake 2 était aussi pressenti parmi les jeux de l'année, et repart avec plusieurs récompenses : "meilleure réalisation", "meilleure narration", "meilleure direction artistique". L'aventure horrifique a marqué les esprits avec son univers aussi dérangeant que fascinant, ainsi que son histoire sous forme d'enquête policière qui tourne au cauchemar.

Alan Wake 2 est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.

Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1 : place à la baston

Ces deux licences se bagarrent le titre de meilleur jeu de combat depuis presque 30 ans. À vous de voir entre le très technique et coloré Street Fighter 6, ou le complètement loufoque et gore à souhait Mortal Kombat 1.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, Xbox Series, PS4 et PS5.

Mortal Kombat 1 est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series et PS5.

FIFA, Forza, NBA 2K : la magie du sport

Les jeux de sport rassemblent toujours autant, avec leurs opus annuels. Mention spéciale à Forza Motosport qui a remporté le titre de "meilleur jeu de sport/courses" aux Games Awards pour sa simulation de voiture.

Forza Motosport est disponible sur PC et Xbox Series.

Sur tous les supports, les classiques FIFA 23 et NBA2K 2023 sont disponibles, respectivement si vous appréciez le foot ou le basketball :

