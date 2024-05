"L’un détruit la vie, l’autre empêche la vie", le pape dénonce les armes et la contraception

Intervenant lors d’États généraux de la natalité organisés par une association familiale italienne, le pape François s’est inquiété, vendredi 10 mai, du faible taux d’enfants par femme en Europe. Il a comparé le marché des armes à celui des contraceptifs.

Le pape François a critiqué ce vendredi 10 mai l’industrie de l’armement ainsi que la contraception, les accusant de détruire ou d’empêcher la vie, lors d’une conférence à Rome sur la crise démographique qui touche l’Italie et l’Europe.

Un taux de fécondité loin du renouvellement des générations

Le taux de fécondité est resté stable en Europe autour de 1,5 enfant par femme au cours de la dernière décennie et, bien qu’il soit plus élevé que ceux observés en Asie de l’Est, il est loin des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations.

La baisse de la natalité est particulièrement marquée en Italie, où les naissances ont atteint un niveau historiquement bas en 2023, soit la quinzième baisse annuelle consécutive.

Malgré des promesses répétées, les gouvernements successifs ont jusqu’à présent été incapables d’inverser la tendance.

"Il y a un fait qu’un spécialiste de la démographie m’a dit. Actuellement, les investissements qui rapportent le plus sont les usines d’armement et les contraceptifs. L’un détruit la vie, l’autre empêche la vie […] Quel avenir avons-nous ? C’est moche", a déclaré François.

Le pape est un fervent opposant à l’industrie de l’armement et a rappelé à plusieurs reprises l’opposition de l’Église aux méthodes dites "artificielles" de contraception, bien qu’il dit soutenir les moyens de contraception naturels.

La natalité est le premier indicateur de "l’espérance d’un peuple"

Le nombre de naissances est le premier indicateur de "l’espérance d’un peuple" et l’Europe devient un continent de plus en plus "vieux, fatigué et résigné", a-t-il encore ajouté.

"Les maisons sont remplies d’objets et vidés d’enfants, ce qui en fait des endroits bien tristes. Les chiens ne manquent pas, les chats non plus. Il y a un manque d’enfants", a déclaré le souverain pontife.

Il a également demandé aux gouvernements de mettre en place des politiques pro-famille "sérieuses et efficaces" pour s’attaquer au problème, en exhortant les jeunes à avoir confiance en l’avenir.

Le pape a appelé notamment à des politiques qui permettent aux mères de ne pas avoir à choisir entre le travail et la garde des enfants, et qui donnent aux jeunes couples la chance d’avoir un emploi stable et la possibilité d’acheter une maison.