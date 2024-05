Un enfant de 5 ans échappe à la vigilance de ses parents, son corps retrouvé dans la rivière après plusieurs heures de recherches

Dans le Bas-Rhin, l’enfant a été sorti de l’eau en arrêt cardio-respiratoire, les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.

Dénouement tragique dans le Bas-Rhin, dimanche 5 mai 2024. Un enfant âgé de 5 ans, atteint de troubles autistiques, était activement recherché dans la commune de Sélestat après avoir échappé à la vigilance de ses proches. Vers midi, il a disparu alors qu’il jouait dans un terrain de jeux en famille.

En arrêt cardio-respiratoire dans la rivière

Le corps du petit garçon a été aperçu par un hélicoptère de la gendarmerie à 18 h 15 dans le Giessen, la rivière qui traverse la commune de Sélestat. Le terrain de jeux se trouvait à plusieurs centaines de mètres du cours d’eau, rapportent nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

L’enfant a été pris en charge le plus rapidement possible par les secours alors qu’il était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté à l’hôpital de Hautepierre mais n’a pas survécu. Le parquet de Colmar a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort du petit garçon.

La famille était installée à Sélestat depuis quatre jours.