Brommat. Moulin de Burée : des visites en mai et un vide-greniers solidaire

À l’approche des beaux jours, le moulin de Burée, riche en histoires, témoin d’un autre temps se prépare à accueillir de nouveau les visiteurs. À cette occasion, dimanche, l’association "Au fil de l’eau" et le club "Les amis de Brommat" ont organisé au moulin un vide-greniers au profit du collège Nescens de Lyon-Caluire qui accueille des enfants autistes et atteints de troubles cognitifs. Les exposants ont répondu présent et proposaient un large éventail d’objets divers qui ont fait le bonheur des chineurs venus en nombre pour faire des achats mais aussi passer un agréable moment tout en faisant une bonne action.

Le café-fouace gracieusement offert par les organisateurs permettait de se réchauffer et d’échanger.

L’intégralité des sommes recueillies a été reversée au collège. Exposants et acheteurs doivent être remerciés pour leur participation qui permettra d’améliorer le développement des enfants, mais aussi de financer un voyage pédagogique à Strasbourg.

La saison des visites au moulin de Burée a commencé depuis début mai.