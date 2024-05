Onet-le-Château. Les chineurs n’ont pas boudé leur plaisir à l’Athyrium

Vide-greniers, braderie, vente de plants et bien évidemment super-buvette avec pâtisseries maison, il y en avait pour tous les goûts ce dimanche à l’Athryrium, où plus de 70 exposants s’étaient installés et ont proposé des étals regorgeant de bonnes affaires à petits prix, que ce soit dans les habits enfants et adultes, mais aussi avec de très nombreux jeux et jouets, du petit mobilier et beaucoup de bibelots, qui ont fait la joie des chineurs. Quant au stand de plantes, les œillets d’inde, géraniums et autres plants ont trouvé très vite des acquéreurs, entre deux passages incontournables, côté buvette !

Les bénévoles de l’Apel de l’école Sainte-Bernadette n’avaient pas ménagé leur peine pour que la fête soit réussie et force est de constater qu’ils étaient au moins aussi satisfaits, que les nombreux visiteurs, qui sont repartis souvent avec les bras chargés.

Une manifestation qui permettra à l’Apel de continuer à financer actions pédagogiques et voyages pour les gamins de l’école…