Sébrazac. Les cantaïres de l’Aubrac enchantent un public venu nombreux

Le club des Deux clochers a eu l’heureuse idée d’inviter Les cantaïres de l’Aubrac, à la salle des fêtes, où le public avait pris place en nombre.

Deux heures de spectacle ont permis à tous de passer un bien agréable moment.

Les chanteurs, avec leur enthousiasme et leur joie de vivre, ont interprété des chants en occitan et en français, entrecoupés d’anecdotes et de blagues.

Accompagnés d’un accordéoniste et d’un joueur d’harmonica, chanteurs et conteurs s’en sont donné à cœur joie et le public fut conquis. "Que la montagne est belle", "Les genêts d’or", "Lou mazuc", "L’hirondelle" et bien d’autres succès connus étaient au programme de ce divertissant moment.

Pot de l’amitié et gâteaux maison ont permis à tous de se retrouver et de complimenter Les cantaïres de l’Aubrac pour ce très bel après-midi récréatif.