Lestrade-et-Thouels. Les joueurs du club de quilles de huit vêtus de nouveaux maillots

Afin de remédier à la disparité de ses tenues sur les terrains de quilles, le club a décidé d’équiper ses licenciés de nouveaux maillots. Samedi, à la salle polyvalente, a eu lieu la remise officielle de ces nouvelles tenues, en présence des partenaires du club. La concrétisation de cette opération a été rendue possible grâce à une dotation de la caisse locale de Groupama Alrance Tarn Giffou présidé par Claude Négrier a laquelle il faut rajouter les contributions des entreprises ACT Pesage, Menuiserie Durand, Ets Boudes et fils et Garage Maillé. L’aide des sponsors est précieuse, tous sensibles au développement et au maintien de ce jeu traditionnel représentant les valeurs d’authenticité et de loyauté souvent attribuées à nos racines aveyronnaises. Après les mots de remerciements du président, joueurs et joueuses ont enfilés leur nouvelle tenue et posés pour la photo souvenir, avant de partager le verre de l’amitié. Dimanche 5 mai, a eu lieu la première manche officielle sur le terrain flambant neuf inauguré récemment. Du coup, les licenciés du club avaient invité la population à venir découvrir la pratique de ce sport et à assister au déroulement des parties qui ont débuté tôt le matin.