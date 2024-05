Rieupeyroux. Génération Le Théron : une balade dans le Lot avant les festivités estivales

Les souvenirs d’été ont réchauffé les bénévoles du Théron qui ont participé à l’organisation des manifestations estivales locales. Pour les remercier, le bureau du comité les a invités à une balade à Sait-Cirq-Lapopie.

Tout contribue à faire du Théron un village actif où il fait bon vivre et cette agréable journée a renforcé les liens entre tous les participants. L’occasion, aussi, de faire le point sur les manifestations du passé et de dévoiler le prochain rendez-vous fixé au Théron les 19, 20 et 21 juillet avec un programme très varié. La réunion de préparation de la fête aura lieu le 28 juin.

Ensuite, le 21 septembre, repas de retrouvailles avec rando tracteur et pédestre et inauguration officielle de la nouvelle appellation Génération Le Théron et un hommage particulier sera rendu à notre ami José, fondateur du Foyer des jeunes.