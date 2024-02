Canet-de-Salars. Les pêcheurs prêts pour l’ouverture

Les pêcheurs du Lévezou ont fait le bilan de leur AAPPM, samedi 24 février à Alrance. En début de soirée, l’assemblée générale extraordinaire votait l’adoption des statuts modifiés par arrêté du 2 juin 2023 de l’AAPPMA et procédait à l’élection pour le remplacement de deux membres au sein du bureau : Jean-Louis Coulon, membre et Yvon Gomez, désigné comme commissaire aux comptes, ont été élus.

Ensuite en assemblée générale, le président Guy Vidal faisait un résumé des activités de l’année écoulée : les lâchers de truites et la journée pêche pour les jeunes à l étang de Curan qui a eu lieu le 29 juin 2023. Pour 2024 il présentait le calendrier des lâchers de 3 000 truites de mars à juin et la journée pêche pour les jeunes qui aura lieu à Curan le samedi 8 juin. Il remerciait tous les bénévoles qui participent à ces activités. Christian Coulon, trésorier, donnait lecture des chiffres comptables de 2023 qui font apparaître un excédent de 997,73 € et souhaitait une bonne ouverture à tous, samedi 9 mars à partir de 6 h 55.