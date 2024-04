Druelle Balsac. Déjeuner et repas des chasseurs : une journée pour se régaler et se retrouver

Il est des rendez-vous incontournables, un moment fort qu’il ne faut surtout pas manquer.

Ce 14 avril, les chasseurs de l’entente Druelle proposaient une journée gastronomie. Dès 8 h, les amateurs étaient là pour savourer le déjeuner qui était servi jusqu’à midi.

Ensuite, le traditionnel repas des propriétaires avait lieu dans cette même salle des fêtes de Druelle village.

Durant cette pause gastronomique, les participants ont associé le plaisir de la table et celui de se retrouver entre amis pour déguster charcuterie, et (chasse oblige) daube de sanglier (particulièrement appréciée), pour un festin qui fut comme toujours royal. Du chasseur au consommateur, du coup de fusil au coup de fourchette, un après-midi festif dans une ambiance conviviale que l’on retrouve dans les communautés partageant le travail collectif et bien sûr quelques anecdotes de chasse narrées avec humour. Au final, ce fut une journée unanimement appréciée grâce au travail des chasseurs druellois. Le résultat (parole de gourmets !) était une grande réussite pour ces cuistots qui n’ont d’amateurs que le mot. Félicitations au président de l’entente Druelle Joël Deloustal et toute son équipe pour la parfaite organisation de cette journée.