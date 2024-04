Pêche feeder : Les Ruthénois fin prêts pour les championnats du monde

Pour la troisième fois, le club compétitif ruthénois, pêche feeder compétition, participe au championnat du monde. Rendez-vous cette fois-ci au sud du Portugal, à Odivelas.

Le Pêche feeder compétition de Rodez est prêt à conquérir le monde. L’association est en effet qualifiée pour les championnats du monde des clubs de la discipline. Ils feront le déplacement au Portugal, pour une compétition organisée du 27 mai au 3 juin. C’est plus précisément le grand lac de Odivelas, à proximité du village d’Alvito qui sera le théâtre de ce championnat.

Depuis l’annonce de leur qualification pour ces mondiaux, le 3 mars dernier, date à laquelle le PFC Rodez est devenu champion de France, les pêcheurs du club ont pratiqué de nombreux entraînements spécifiques pour pêcher la carpe en grand plan d’eau. Ils se sont préparés au plus vite au type de pêche particulier qui les attend à Odivelas. "Les eaux de la péninsule ibérique sont très différentes de celles que l’on rencontre en France. Le climat et les autres conditions géographiques offrent un habitat particulier pour les poissons", précise le club.

L’équipe ruthénoise se compose de six pêcheurs et de six accompagnants. Le staff technique se compose d’un capitaine, d’un adjoint et de coachs qui jouent un rôle dans le déroulement des entraînements, la préparation de la compétition avec le repérage minutieux des secteurs de pêche. Ils aident les pêcheurs à se préparer et organisent l’intendance de la vie de groupe.

Le lac de Odivelas est peuplé en majorité de carpes. Des poissons de 2 kg en moyenne présents en bonne densité qui demandent une approche particulière très différente de celle que mettent en œuvre les pêcheurs du club lors des compétitions domestiques.

Le meilleur résultat possible

Depuis 2021, plusieurs membres du club participent chaque année en janvier à une compétition internationale en Espagne, le Desafio Sensas. "La compétition se réalise uniquement sur une pêche de carpes et cette expérience précieuse nous sera utile au Portugal", ambitionne le PFC Rodez. En tout cas, toute l’équipe se prépare déjà activement. Le départ est prévu le 25 mai, pour Alvito, où logera l’équipe. C’est ensuite à partir du 27 mai que le programme s’intensifie avec cinq jours d’entraînement officiel pratiqués sur les secteurs de la compétition. Et enfin, les choses sérieuses se tiendront le samedi 1er et dimanche 2 juin. Après avoir participé déjà à deux championnats du monde des clubs, le club tire profit de ces expériences pour préparer cette nouvelle échéance afin d’aller chercher le meilleur résultat possible.