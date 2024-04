Salles-la-Source. Le film "Mon père, ce pêcheur" diffusé au cinéma CGR de Rodez, jeudi

Denis Poracchia est honorablement connu pour sa gentillesse largement appréciée pendant ses 37 années au service de la commune. Il l’est aussi par le succès de ses nombreux livres et de ses films qui ont tous un point commun : la passion de la nature. Voilà qu’il vient de passer trois années à réaliser un nouveau documentaire avec la complicité de son gendre Cyril Dussutour et de ses petits-enfants "Mon père, ce pêcheur". Porté par la voix de la narratrice Audrey Dussutour, ce film écrit par son frère Cyril, raconte l’histoire de leur père Michel, un passionné de nature et de pêche.

Ce documentaire propose un voyage au gré des saisons dans le département de l’Aveyron entre Salles-la-Source, le Vallon et le plateau de l’Aubrac. Une belle occasion de contempler des paysages à couper le souffle et à découvrir la faune et la flore locale. Accessible à tous, petits et grands, ce film réalisé par ces deux passionnés, offre un regard délicat et sensible sur l’environnement. Les messages délivrés sont essentiels : vivre simplement, observer le monde qui nous entoure afin de mieux le comprendre et le respecter et partager notre savoir pour enrichir l’autre.

Le cinéma CGR de Rodez et son directeur Yann Marie, accompagnent le projet et décident de programmer ce film le 25 avril à 20 h 30 pour une première soirée découverte en présence d’auteurs qui participeront au débat qui suivra. Réservations possibles sur le site du CGR de Rodez, ou au 05 65 75 28 06.