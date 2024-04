Canet-de-Salars. Stockfisch et châtaignes pour les Chênes

Partis en covoiturage, 37 membres du club des Aînés de Canet se sont rendus à Rignac, la semaine dernière, pour un repas stockfisch qu’ils ont beaucoup apprécié.

Ensuite, ils se sont allés au Conservatoire de la châtaigne à la Croix Blanche et ont écouté avec beaucoup d’attention l’exposé et les commentaires sur le monde de la châtaigne en Aveyron et en France. Ils ont découvert les maladies du châtaignier, la récolte mécanisée des châtaignes, leur transformation en farine, en confiture ou leur conservation en boîte.

La prochaine activité inscrite à l’agenda du club sera le méchoui programmé le 18 juillet.